"Todas las personas implicadas la van a pagar", dijo el padre de Agostina Vega

Gabriel Vega, el padre de Agostina, la joven asesinada en Córdoba, afirmó este martes, en la conferencia de prensa que dio, "lamentablemente, nos cruzamos con un hijo de p...., un enfermo, pero las vas a pagar", en referencia al único imputado, Claudio Barrelier. Y agregó: “Todas las personas que están implicadas en esta situación la van a pagar. Tienen que estar todos presos”.

Para luego sumar: “Hubo un niño, un adolescente, que fue asesinado. Entonces tengan un poquito de empatía. Son todos padres, abuelos, tienen sobrinos, nietos, dense cuenta, hagan un poco de mea culpa ante esta situación”.

El padre de Agostina Vega pidió respeto y su abogada apuntó contra la política

Gabriel Vega remarcó: “Se tienen que dar cuenta de esta situación. No he pedido tener el duelo por mi hijo, porque constantemente me están llamando. Necesitamos ese respeto. Ese duelo. A todos se les debe haber perdido algún familiar, bueno, a mi hija la asesinaron, entonces tengan un poquito de empatía, un poquito, a todos”.

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A continuación, insistió con el tema: “O sea, un poquito de respeto, porque es una situación grave. Tenemos que estar unidos como sociedad, y tienen que caer todos los que tienen que caer”.

En ese punto, intervino Fernanda Alaníz, su abogada, para remarcar: “Ningún partido político tiene nada que ver acá. De todas las personas que salieron a opinar de la causa ninguna se arremangó el pantalón para salir a buscar a la nena. Ninguno se arremangó, entonces no la usen más. Respeten a Agustina. Dejen de usarla”.

Y agregó: “Quieren trabajar para la sociedad, para la comunidad, bueno, laburen. Entonces no usemos a la nena, no usemos más a Agostina. De esta forma la vuelven a matar”.

Habló la madre de Claudio Barrelier, dio más detalles y sostuvo: "No sé en qué se convirtió"

El padre de Agostina retomó la palabra: “Yo necesito realmente respeto porque es mi hija, porque todos los que están acá no les gustaría que estén hablando y publiquen cosas que no son. Yo sé que hay medios que han sido muy respetuosos, pero los medios que han difamado a mi hija, la verdad, que dejan muchísimo que desear, la verdad es que es asqueroso lo que hacen. Esta gente que está hablando cosas de mi hija, de la manera en que la asesinó esta cosa”.

La abogada de Gabriel Vega apoyó al fiscal Garzón y apuntó contra la pareja de Barrelier

La abogada acotó: “En relación al fiscal, apoyamos al fiscal Garzón abiertamente. Lo apoyamos porque creemos en la investigación. Porque este papá que ven acá trabajó codo a codo con el fiscal y nos sentimos respaldados por el fiscal”.

Gabriel retomó la palabra y remarcó “yo me enteró de la muerte de mi hija el día domingo. Yo necesitaba saber la verdad, toda la verdad. Conseguí el número de teléfono (del acusado). El tipo, desde un principio, tenía una coartada, por eso seguí investigando”.

En ese punto, apuntó, sin nombrarla, contra la mujer que estaba con el imputado en el momento en que fue a preguntarle detalles de lo que pasó: “Él y la persona que estaba al lado también mentían, porque había una coartada de por medio. Cuando yo le empiezo a repreguntar, se iba, se iba… entonces esta chica lo volvía a foco, lo volví a centrar”.

La abogada detalló: “Queremos que ella responda, que la imputen”. Un periodista directamente dio el nombre de la mujer a la que señalan como pareja de Barrelier: “¿Por qué delito la quieren imputar a Soledad?”. La letrada respondió: “Por encubrimiento”.

El padre de Agostina señaló: “Ese tipo nunca tendría que haber salido (de la cárcel). Pero quiero que entiendan esto: yo estaba abocado a mi hija, hay cosas que recién hoy me estoy enterando, porque yo quería encontrar a mi hija con vida”.

Tenía antecedentes por secuestro y amenazas, y aun así la Municipalidad de Córdoba lo mantuvo en su nómina: quién es Claudio Barrelier

Para luego revelar: “Yo sé que esta persona no actuó sola. Y las voy a encontrar”. Y advirtió: “Esto no ha terminado. Está claro, está clarísimo que hay algo mucho más grande en esta situación, yo quiero que todos los que están acá que se den cuenta que hay algo grave y decir: ‘investiguemos toda la situación’. La nena de este hijo remil p… está recontravulnerada, las cosas que vio”.

La abogada aclaró: “Vamos a pedir más imputaciones”. Vega detalló: “Lo que yo quiero que pase es que todos caigan presos. Que no quede uno. De la política yo no quiero saber nada”.

Su letrada acotó: “Yo no vi a ningún político arremangado buscando a Agostina. Ustedes (los periodistas) nos ayudaron. Lamentablemente fue el momento en que encontramos los restos de Agos. Nosotros no creemos en la política. A nosotros no nos interesan si ocupan bancan, si no ocupan bancas. Queremos a nuestros chicos vivos, es un trabajo de todos. La política no nos importa”.

El padre de Agostina Vera recordó a su hija y remarcó que seguirá buscando justicia

Consultado por cómo era su hija, Vega acotó: “Agostina era una nena feliz, era una nena que te transmitía una sonrisa. Siempre estaba, para todos. Y era muy confianzuda. Y renegábamos con ella: le decíamos, ‘Agostina, no confíes en la gente’. Y a ella le entraba por un oído y le salía por el otro porque era adolescentes. Era muy solidaria”.

Cuando le preguntaron por un supuesto enfrentamiento con su exmujer y sus exsuegros, el hombre respondió: "Hay dos familias que están de luto. Les pido respeto, de parte de los abuelos y de parte mía. Yo no soy representante de la Justicia, yo hice mi investigación porque soy papá. Cualquier papá hubiera hecho lo mismo, porque si vos no sabía cosas más vale que vas a investigar para saber dónde está tu hija".

Consultado por el vínculo con su exmujer, Vega se sinceró: "Yo no tengo relación con la madre. Cada uno acá toma sus propias decisiones". En referencia al entierro de su hija, reconoció: "Si fuera privado mejor. Por eso le estoy pidiendo respeto. Por lo menos de mi parte. Creo de parte del abuelo va a ser igual, porque él la amaba a su nieta. Porque nos merecemos despedirnos de Agos".

Con respecto a la marcha convocada en nombre de su hija, expresó: "Yo no soy de marchas, pero sí apoyo la marcha. Hubo un montón que nenas y nenes que les pasó lo mismo y yo apoyo la marcha esa. Porque de eso estamos hablando: de hacer justicia".

El hombre cerró la conferencia de prensa diciendo: "Tienen que tener un poco de empatía por la gene que pasa por este tipo de empatía. Y entender a los familiares. Para eso está la Justicia, para investigar, pero no podés señalar con el dedo, porque se te ocurra. Yo voy a seguir investigando hasta que no caiga el último no voy a parar. No voy a parar hasta que se investigue todo. Y si lo tengo que hacer por mi cuenta, lo voy a hacer".

HM

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