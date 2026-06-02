Ricardo Moreno dejó de ser concejal en Córdoba por las repercusiones del caso Agostina

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, decidió desplazar de su banca como concejal a Ricardo Moreno, un abogado penalista señalado como el padrino político de Claudio Barrelier, el hombre acusado de quitarle la vida a Agostina Vega en Córdoba.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

El desplazamiento de Moreno ya había sido solicitado por la oposición. El ahora exconcejal ocupaba el lugar de Raúl La Cava, quien había pedido licencia en la legislatura para asumir el puesto de Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de Córdoba capital.

Según Clarín, para que la muerte de la adolescente no se convierta en un caso político, Passerini decidió que La Cava ocupe la banca que le correspondía, lo que dejará a Moreno fuera de la legislatura.

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Ricardo Moreno en su banca en el Concejo

Al hallarse el cuerpo de Agostina, Moreno reconoció públicamente haber sido la persona que hizo posible que Barrelier entrara como becario a la municipalidad.

Por otra parte, desde la intendencia de Córdoba le confirmaron a Clarín que el intendente Passerini extenderá los controles de narcotest y antecedentes penales a todos los empleados municipales, una práctica que, hasta ahora, solo se aplicaba a los funcionarios políticos.

Esta acción será llevada a cabo mediante un proyecto de ordenanza que se discutirá en la nueva sesión del Concejo Deliberante, el próximo 4 de junio. “Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos”, dijo Passerini en declaraciones recogidas por el medio antes citado.

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Según Moreno, el ingreso de Barreriel en el municipio ocurrió cinco años atrás, en 2021, antes de que él se convirtiera en concejal, y su trabajo era pintar cordones en un régimen laboral de solo cuatro horas. De acuerdo al ahora exedil, en ese momento el detenido presentó una plantilla sin antecedentes criminales, en caso contrario, no hubiera ingresado.

"Que después de dos o tres años este chico se descarrile es una historia que yo no conozco", remarcó Moreno, y apuntó contra Recursos Humanos (RH) de la Municipalidad, señalando que no hizo nada en 2025, cuando Barrelier estuvo 20 días detenido porque una expareja lo denunció por privación ilegítima de la libertad.

Claudio Barrelier

El relato de la joven que fue secuestrada por Barrelier en 2025

La joven que el año 2025 denunció a Claudio Barrelier por el delito de privación ilegítima de la libertad, decidió revelar, por primera vez, lo que vivió en la casa del acusado.

Todo arrancó en de mayo de 2025, cuando un grupo de vecinos rescató a la joven, quien salió semidesnuda de la casa de Barrelier, mientras gritaba pidiendo ayuda. En ese momento, el hombre fue detenido, pero 20 días después fue liberado y la causa no avanzó, aunque todavía está activa.

Claudio Barrelier

La mujer, que no quiso revelar su identidad, le contó a Cadena 3 que, cuando ocurrieron los hechos, tenía apenas 20 años, y el acusado imprevistamente, sacó un arma: “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”.

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Luego la obligó a sentarse en la cama y le exigió que se quitara la ropa: “Estaba desesperada y llorando”. A continuación, le ató las manos, los pies y le tapó la boca. La joven reveló que “logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados. Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí casi desnuda”.

La mujer confesó sentirse frustrada por la falta de movimiento en la causa y la decisión del juez de liberar a su agresor. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, remarcó.

HM / EM