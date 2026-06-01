Caso Agostina Vega: La oposición demanda la expulsión de Ricardo Moreno por su vínculo con Barrelier

La conmoción política generada por el crimen de Agostina Vega se metió de lleno este lunes en el Concejo Deliberante de Córdoba. Los bloques de la UCR, el Frente Cívico, el PRO y Cordobeses por la Libertad llevarán este jueves al recinto un pedido de expulsión del concejal oficialista Ricardo Moreno, a quien acusan de haber incurrido en una "gravísima falta ética" por su vínculo con Claudio Barrelier, a quien se le agravó la imputación por femicidio.

La iniciativa es impulsada por la bancada radical que preside Elisa Caffaratti, junto al bloque del Frente Cívico encabezado por Graciela Villata, y las concejalas Soher El Sukaria (PRO) y Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad).

Según argumentaron en un pronunciamiento conjunto, Moreno no sólo promovió el ingreso de Barrelier a la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Martín Llaryora, sino que además ejerció su defensa legal en una causa por privación ilegítima de la libertad tramitada en 2025. A ello agregan que, tras la desaparición de Agostina, integrantes de su entorno familiar y profesional quedaron vinculados a la estrategia defensiva del acusado.

Para la oposición, esa situación configura una "incompatibilidad ética flagrante" y un "intolerable conflicto de intereses", al considerar que Moreno desempeñó simultáneamente su rol institucional como concejal y su actividad privada como abogado defensor de una persona incorporada al Estado municipal por su propia gestión política.

"Voy a acompañar el pedido de expulsión y vamos a presentar una cuestión de privilegio contra el concejal Ricardo Moreno por incompatibilidad e inmoralidad en el ejercicio de su cargo en el Concejo", afirmó El Sukaria.

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Avanzada legislativa

Desde la bancada radical conducida por la deloredista Caffaratti se dijo que el planteo ingresará mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia durante la sesión prevista para este jueves.

El mecanismo requiere el respaldo de dos tercios del cuerpo (son necesarios 21 de 31 del total) para ser abordado de manera inmediata en el recinto. En caso de no reunir esa mayoría agravada, el expediente será girado a la Comisión de Legislación General para su tratamiento.

Dentro del propio arco opositor existen distintas evaluaciones sobre las posibilidades concretas de avanzar con la sanción. Mientras algunos dirigentes consideran difícil alcanzar los votos necesarios, otros observan una ventana de oportunidad a partir de las diferentes corrientes internas que conviven dentro del oficialismo municipal.

Más allá del resultado parlamentario, la oposición pretende hacerle pagar al peronismo el costo político de respaldar a Moreno en medio de una causa que mantiene en vilo a la sociedad cordobesa y que generó una fuerte conmoción institucional.

El audio de la polémica

La ofensiva opositora se aceleró durante el fin de semana tras la difusión de un audio atribuido a Moreno, en el que el concejal intentó explicar su relación con Barrelier ante dirigentes y militantes de su espacio político.

En ese mensaje, el edil defendió haber promovido el ingreso del acusado a la administración pública y relativizó responsabilidades al sostener: "Metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco".

"Así como entra un pibe, entran 500 a la administración pública. De 500, uno está dentro de lo que es el juego, hermano", afirmó en otro tramo del audio. Además, aseguró que Barrelier había ingresado "con un certificado en blanco", en referencia a la ausencia de antecedentes al momento de su incorporación.

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Las expresiones generaron malestar incluso en sectores del peronismo cordobés y profundizaron los cuestionamientos hacia el jefe de las 62 Organizaciones Peronistas.

Frente a la polémica, Moreno buscó despegarse negando hoy la autenticidad de parte del material difundido y, en declaraciones a La Voz, calificó de "trucho" y "apócrifo" el audio viralizado. Aunque, de todos modos, confirmó haber promovido su ingreso al municipio capitalino.

La defensa de Moreno

El propio concejal reconoció públicamente haber sido abogado defensor de Barrelier en una causa judicial tramitada durante 2025 y defendió la actuación del fiscal Iván Rodríguez durante la investigación. "El fiscal actuó de acuerdo a derecho; no había tentativa de violación como dicen los medios", señaló. La oposición en la Legislatura provincial opina lo contrario y adelantó que pedirá un jury de enjuiciamiento.

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Hasta antes del hallazgo del cuerpo de Agostina la defensa del acusado estaba a cargo del penalista Jorge Sánchez del Bianco, quien además es su yerno y esposo de Carla Moreno, funcionaria provincial.

Tras confirmarse el desenlace fatal del caso, Moreno aseguró que se apartaron de la representación legal del imputado. "No podíamos defender a una alimaña humana de esta naturaleza; es un hecho repudiable y asqueroso", afirmó.

Sin embargo, lejos de desactivar la controversia, las explicaciones del edil terminaron alimentando los cuestionamientos de la oposición, que ahora buscará llevar la disputa al recinto del Concejo Deliberante en una sesión marcada por la tensión política.