martes 02 de junio de 2026
POLICIA
Femicidio

Caso Agostina: "Yo no quería prestarle el auto porque tenía una fea sensación", dijo la ex de Barrelier

La dueña del Ford Ka en el que se habría trasladado del cuerpo de la adolescente contó que el acusado se lo pidió en la madrugada del domingo 24. Le dijo que lo necesitaba para "llevarle ropa a un tío"

Caso Agostina Vega: Habló la dueña del Ford Ka 02062026
Caso Agostina Vega: Habló la du.eña del Ford Ka | Captura web

Cada vez más elementos incriminan a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega. Su expareja, dueña del Ford Ka que él usó el lunes 25 de mayo por la tarde, contó a los medios que el acusado le pidió que le prestara el vehículo en la madrugada del domingo 24, y que insistió hasta que ella accedió, un día después. La Justicia cree que en ese coche se habría trasladado el cuerpo ya sin vida de Agostina.

"Tardó una hora, una hora y media en devolvérmelo. La verdad, yo pensé que me había robado el auto", dijo la mujer, identificada como "Soledad". "No sé por qué, nunca sentí eso. Pero tenía una sensación en el estómago". También contó que Barrelier le dijo que necesitaba el vehículo para "llevarle ropa a un tío".

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La investigación judicial determinó a través de cámaras de seguridad que el Ford Ka en cuestión estuvo ese lunes en el descampado donde luego se hallaron los restos de Agostina, en la zona del barrio Ampliación Ferreyra.

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