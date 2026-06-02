Cada vez más elementos incriminan a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega. Su expareja, dueña del Ford Ka que él usó el lunes 25 de mayo por la tarde, contó a los medios que el acusado le pidió que le prestara el vehículo en la madrugada del domingo 24, y que insistió hasta que ella accedió, un día después. La Justicia cree que en ese coche se habría trasladado el cuerpo ya sin vida de Agostina.

"Tardó una hora, una hora y media en devolvérmelo. La verdad, yo pensé que me había robado el auto", dijo la mujer, identificada como "Soledad". "No sé por qué, nunca sentí eso. Pero tenía una sensación en el estómago". También contó que Barrelier le dijo que necesitaba el vehículo para "llevarle ropa a un tío".

Quería terminar el año y ser psicóloga: la carta escolar de Agostina Vega

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación judicial determinó a través de cámaras de seguridad que el Ford Ka en cuestión estuvo ese lunes en el descampado donde luego se hallaron los restos de Agostina, en la zona del barrio Ampliación Ferreyra.

Noticia en desarrollo