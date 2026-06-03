Claudio Barrelier, el imputado por el femicidio de Agostina, realizaba encuestas sobre violencia de género en 2015

Se viralizó un video grabado once años atrás en Córdoba en el que puede verse a Claudio Barrelier, el hombre imputado por el femicidio de Agostina Vega, haciendo encuestas sobre violencia de género.

La grabación, obtenida y difundida por el canal A24, muestra a un Barrelier muy joven preguntándole a diferentes personas sobre temas como la legalización del aborto y la violencia de género y la familia.

Quién es Claudio Barrelier

Barrelier fue detenido el 27 de mayo y trasladado al Complejo Carcelario de Bouwer. El lunes se encontró con su defensor oficial, Jorge Cassini, luego que su anterior representante legal, el doctor Jorge Sánchez del Bianco, decidió renunciar a su defensa poco antes de que se hallaran los restos de la adolescente.

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Barrelier sido pareja de Melisa Heredia, la madre de la joven asesinada, pero tras terminar su vínculo sentimental siguieron siendo amigos. Según la hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría aprovechado que la joven lo conocía para atraerla a su casa.

Agostina Vega

Barrelier tiene 33 años, es barrabrava del club Instituto de Córdoba y su casa, según revelaron vecinos al comenzar la causa, era usada como sitio de encuentro cuando el equipo jugaba de visitante, lo que, a veces, obligaba a cortar la calle.

"Todas las personas implicadas la van a pagar", dijo el padre de Agostina Vega

Trabajaba en el el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero tras conocerse la acusación en su contra fue apartado de su puesto. La persona que consiguió su entrada a la administración pública fue Ricardo Moreno, un abogado que, según Clarín, representó al joven en la causa que enfrentó en 2025 por privación ilegítima de la libertad.

El encargado de llevar la instrucción de esa causa fue el fiscal Iván Rodríguez, quien actualmente podría sufrir un jury de enjuiciamiento por haber permitido que el acusado saliera libre tras pasar 20 días en la cárcel.

Por su parte, Moreno -que sería suegro de Sánchez del Bianco, el primer abogado de Barrelier-, debió abandonar su puesto en el Concejo Deliberante tras reconocer que fue él quien le consiguió el trabajo al acusado en la municipalidad de la ciudad de Córdoba.

Claudio Barrelier con Ricardo Moreno

El relato de la joven que fue secuestrada por Barrelier en 2025

La joven que denunció a Claudio Barrelier el año pasado por el delito de privación ilegítima de la libertad, contó por primera vez la experiencia que le tocó vivir.

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando un grupo de vecinos ayudó a la joven, quien salió sin ropa de la casa de Barrelier, pidiendo desesperadamente ayuda. En ese momento, el hombre fue detenido, pero 20 días después fue liberado y la causa no avanzó, aunque todavía está activa.

En declaraciones a la Cadena 3, la joven, que no quiso revelar su identidad, contó que, cuando sucedieron los hechos ella tenía 20 años y, apenas entró a la casa, el acusado sacó un arma. “Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, reveló.

Caso Agostina Vega: quiénes son las principales figuras involucradas en la causa

Luego la obligó a sentarse en la cama y quitarse la ropa. “Estaba desesperada y llorando”, contó la joven. Entonces Barrelier le ató las manos, los pies y le tapó la boca. Afortunadamente, consiguió liberarse y huir. “Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí casi desnuda”, recordó.

La joven cerró la charla diciendo: “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.