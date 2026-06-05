Florencia Filadoro sobre Patricia Bullrich y el oficialismo: "Hay una necesidad imperiosa de diferenciarse políticamente del gobierno"

La abstención de Patricia Bullrich durante la votación de la designación de la jueza Verónica Micheli volvió a exponer tensiones dentro del oficialismo y abrió interrogantes sobre el futuro político de la ministra de Seguridad. Mientras el Gobierno busca minimizar el episodio, distintos analistas interpretan el movimiento como una señal de diferenciación estratégica de cara a los próximos desafíos electorales.

En diálogo con Canal E, la politóloga y consultora política Florencia Filadoro analizó el posicionamiento de Bullrich, el rol de Javier Milei, las tensiones con Karina Milei y las posibles consecuencias que estas disputas internas podrían tener sobre la estabilidad política y económica del Gobierno.

Por qué Patricia Bullrich busca diferenciarse del Gobierno

Para Filadoro, la decisión de Bullrich de abstenerse en la votación no puede interpretarse como un hecho aislado. Según explicó, forma parte de una estrategia que viene desarrollando desde hace varios meses.

La consultora consideró que existe una intención deliberada de marcar diferencias con la conducción política de La Libertad Avanza y construir una identidad propia dentro del espacio.

En ese sentido, sostuvo que "hay una necesidad imperiosa de Patricia Bullrich de diferenciarse políticamente del gobierno al cual ella misma pertenece".

Además, recordó que esta actitud ya había quedado reflejada en episodios anteriores, como las discusiones vinculadas a declaraciones juradas y otros posicionamientos públicos que tomaron distancia de la línea oficial.

La búsqueda de una alternativa dentro del oficialismo

Filadoro vinculó esta estrategia con la percepción que existe en parte del electorado sobre el rumbo económico y político del Gobierno.

Según explicó, aunque el oficialismo conserva respaldo social, comienzan a surgir dudas sobre la evolución de variables sensibles como el empleo, los salarios y la actividad económica.

En ese marco, señaló que Bullrich podría estar intentando posicionarse como una alternativa dentro del mismo universo ideológico del oficialismo. Por eso planteó que "capaz que la alternativa la puedo crear yo misma", al describir la lógica que podría estar guiando sus movimientos.

Una estrategia para fortalecer su poder de negociación

La analista sostuvo que la ministra también busca fortalecer su posición de cara a futuras negociaciones electorales.

Desde su perspectiva, las señales públicas de autonomía permiten mostrar capacidad de influencia y peso político propio dentro de la coalición gobernante.

Por eso explicó que "lo que está haciendo ella es lo que se llama subirse el precio", una estrategia orientada a incrementar su capacidad de negociación en la discusión de candidaturas y alianzas futuras.

Filadoro consideró que esta dinámica continuará durante los próximos meses y anticipó nuevos episodios de diferenciación pública.

La relación con Karina Milei y una confianza que se desgasta

Consultada sobre la reunión entre Bullrich y Karina Milei, la politóloga relativizó el impacto político de la imagen difundida para mostrar unidad.

Aunque reconoció que ambos sectores intentan bajar la tensión pública, sostuvo que las diferencias persisten y que el problema principal pasa por el deterioro de la confianza mutua.

Según indicó, "cuando ya se rompe la confianza, que pareciera que se está rompiendo bastante con las acciones de Patricia, es muy difícil volver a foja cero".

Para Filadoro, la fotografía difundida tuvo más un objetivo comunicacional que una capacidad real para resolver los conflictos existentes.

El rol de Javier Milei frente a las tensiones internas

La especialista también analizó la reacción del Presidente frente a los cuestionamientos y disputas que surgieron dentro del oficialismo.

En su opinión, Milei intenta quitar relevancia a los conflictos para evitar que impacten en la percepción pública de su gestión.

Por eso consideró que "está tratando de minimizar y de bajar el precio a lo que está intentando demandar Patricia Bullrich".

Sin embargo, advirtió que la acumulación de episodios internos podría generar costos políticos si termina afectando la imagen de estabilidad que busca transmitir el Gobierno.

Las internas y el impacto sobre las inversiones

Más allá de las disputas partidarias, Filadoro alertó sobre los efectos que este tipo de conflictos pueden generar en el clima de negocios.

La consultora recordó que la Argentina intenta atraer inversiones mediante distintos regímenes de incentivo y que la previsibilidad institucional resulta clave para esos proyectos.

En ese sentido, remarcó que "todo esto está generando un montón de ruido también a las inversiones", en referencia a las tensiones políticas que atraviesa el oficialismo.

Además, sostuvo que los inversores suelen priorizar la estabilidad normativa y la continuidad de las reglas de juego, factores que podrían verse afectados si las disputas internas se profundizan.

El rol de Mauricio Macri en la reorganización opositora

Filadoro también se refirió a los movimientos de Mauricio Macri y al intento del PRO por recuperar protagonismo dentro del escenario político.

Según explicó, el expresidente trabaja desde hace tiempo en la reconstrucción de una alternativa competitiva que pueda disputar espacios de poder.

En esa línea, señaló que Macri "está tratando de revitalizar al PRO" y fortalecer su posición de cara a las futuras negociaciones electorales.

Para la analista, tanto Bullrich como Macri se encuentran actualmente en una etapa de preparación política que apunta a llegar fortalecidos a la próxima discusión por candidaturas y alianzas.

La judicialización como posible salida al conflicto

Finalmente, Filadoro se refirió a las alternativas que maneja el Gobierno respecto de la designación de Verónica Micheli y las discusiones jurídicas que se abrieron tras la votación en el Senado.

La consultora consideró que el oficialismo podría intentar trasladar el debate hacia el terreno judicial para ganar tiempo y evitar una definición inmediata.

Según explicó, el Gobierno buscaría abrir una discusión constitucional sobre los pasos formales que debe seguir el Presidente, una estrategia que podría derivar en una prolongación del conflicto y mantener la situación sin una resolución definitiva durante varios meses.