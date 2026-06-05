Las últimas horas del Indio Solari: del accidente en su casa a la investigación judicial

La muerte de Carlos "Indio" Solari conmocionó este viernes 5 al mundo de la música argentina. La Justicia comenzó a reconstruir una secuencia que tuvo como escenario la casa del músico en Parque Leloir y que terminó con la apertura de una investigación para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.

Según las primeras reconstrucciones, todo comenzó durante la madrugada, cuando el cantante sufrió un accidente doméstico en el sector de la pileta de su vivienda. La caída habría provocado una situación de emergencia que movilizó a las personas de su entorno.

Vista aérea de la zona de la casa del Indio Solari (punto rojo)

“Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribo al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, contó el fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 descentralizada de Ituzaingó

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras el incidente, se realizó una llamada a una cuidadora, quien formaba parte de la asistencia cotidiana que recibía el músico en los últimos años debido a los problemas de salud derivados del Parkinson que padecía desde hacía una década.

Los últimos años del Indio Solari: la reconversión de su carrera, el retiro de los escenarios y su vida en Parque Leloir

Con el correr de los minutos, la preocupación fue en aumento. Cuando llegaron quienes debían asistirlo, la situación ya era crítica. Los servicios de emergencia fueron alertados y acudieron a la vivienda, pero ya no pudieron revertir el cuadro. El fallecimiento del artista fue confirmado durante la mañana de este viernes.

La noticia comenzó a circular rápidamente y generó una inmediata conmoción entre allegados y figuras de la cultura. Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de despedida, la atención se trasladó a lo que ocurría puertas adentro de la vivienda del músico.

Horas después se puso en marcha un operativo policial y judicial. Efectivos y peritos ingresaron al domicilio para relevar el lugar donde ocurrió el accidente, tomar testimonios y recopilar elementos que permitan reconstruir los últimos movimientos del cantante. “El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y se dispuso la realización de la autopsia medico-legal para establecer las causas de la muerte", explicaron desde la unidad.

Como ocurre en este tipo de casos, la Justicia abrió una causa de averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual destinado a confirmar cómo ocurrió el fallecimiento y descartar cualquier otra hipótesis. Los investigadores buscarán establecer la mecánica exacta del accidente, los horarios de cada intervención y las condiciones en las que fue encontrado el músico.

Cuando el Indio Solari llamó a Javier Milei “el enano de la motosierra”

El fiscal dijo que “se inició una causa por averiguaciones de causales de muerte. Solari padecía Mal de Parkinson y nada indica o señala otra causa de muerte que su enfermedad”.

Por ahora, la principal línea de trabajo apunta a que todo se originó en el accidente doméstico ocurrido en la zona de la pileta. Sin embargo, los resultados de las pericias y los informes médicos serán determinantes para cerrar definitivamente la reconstrucción de las últimas horas de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

RG/fl