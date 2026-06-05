El Gobierno despidió al Indio Solari y destacó su legado como “un fenómeno cultural sin precedentes”

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari generó una ola de reacciones en distintos ámbitos de la política y la cultura. Este viernes, la Secretaría de Cultura de la Nación difundió un mensaje oficial en el que lamentó el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y resaltó la dimensión histórica de su obra dentro de la música argentina.

“Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos ‘Indio’ Solari y acompaña a sus seres queridos”, expresó el organismo. En el comunicado, recordó que el artista murió en su casa de Parque Leloir a los 77 años y lo definió como “el gran ícono de la música argentina”.

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El texto oficial repasó la trayectoria del cantante desde sus orígenes en Paraná, Entre Ríos, hasta la creación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Eduardo “Skay” Beilinson y Carmen “La Negra” Poli, una formación que calificó como un “fenómeno cultural sin precedentes” dentro de la historia musical del país.

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Además, destacó que como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, Solari construyó una obra que trascendió el ámbito artístico para integrarse al imaginario popular argentino. Según Cultura, sus letras, su mirada crítica sobre la realidad y su decisión de mantenerse alejado de la exposición mediática contribuyeron a forjar una figura de carácter mítico.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, el Indio desarrolló una exitosa carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, multiplicando su convocatoria y protagonizando algunos de los recitales más multitudinarios de la historia reciente del rock argentino.

En su homenaje, el organismo nacional también recordó canciones que se transformaron en verdaderos himnos generacionales, entre ellas “Jijiji”, “Juguetes perdidos”, “La bestia pop”, “Motor psico”, “El pibe de los astilleros”, “Vencedores vencidos” y “Un poco de amor francés”.

Diputados pidieron que el Congreso quede a disposición para una despedida pública

En paralelo, los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando que las instalaciones del Congreso queden a disposición de la familia del músico para la realización de un eventual velorio o ceremonia de despedida.

En la carta, los legisladores señalaron que la muerte del Indio representa una “pérdida inmensa para nuestro país” y definieron al artista como un “emblema de la cultura popular argentina” y uno de los mayores referentes de la historia del rock nacional.

Asimismo, sostuvieron que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, podría convertirse en el espacio adecuado para que la ciudadanía tenga la posibilidad de brindarle un último adiós a una figura que marcó a varias generaciones.

Los diputados aclararon que desconocen cuál será la decisión de la familia y remarcaron que respetarán plenamente su voluntad, pero consideraron pertinente acercar el ofrecimiento institucional, tal como ocurrió históricamente con otras personalidades destacadas de la cultura argentina.

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Malena Galmarini, Senadora de la Provincia de Buenos Aires por el espacio Frente Renovador, escribió en sus redes sociales instando el mismo pedido que el bloque nacional. “Abran el Congreso, Martín Menem!!! El Indio es de la Argentina y más! Merece el mayor respeto y la despedida debe ser con todos los honores!”.

Mientras tanto, la familia del músico ya confirmó que habrá una despedida pública, aunque los detalles sobre su organización y modalidad todavía no fueron informados oficialmente.

El pedido formal de Cecilia Moreau al Congreso

La diputada Cecilia Moreau presentó formalmente una solicitud ante las autoridades del Congreso Nacional para que el músico sea velado en el Palacio Legislativo. Allí, la legisladora fundamentó su pedido apelando a la trascendencia del "Indio" como pilar de la identidad nacional, comparándolo con otras figuras históricas que recibieron allí su último adiós.

A través de sus redes sociales, Moreau expresó: "El Congreso Nacional abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria. Sin distinciones políticas, porque el Congreso es la casa de todos los argentinos, queremos que el Indio Solari también pueda recibir allí el homenaje que su trayectoria merece".

Mientras tanto, trascendió de manera extraoficial que, de no concretarse la opción del Congreso, se analiza la posibilidad de utilizar el estadio de La Bombonera como sede para albergar a la multitudinaria despedida que el ídolo requiere.

RG / MV