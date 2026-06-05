Adiós al Indio Solari: fanáticos convocan a una "misa ricotera" en Plaza de Mayo para despedirlo

La música argentina atraviesa una jornada de profundo dolor: Carlos Alberto “Indio” Solari, líder histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente indiscutible de varias generaciones, falleció a los 77 años. Ante la pérdida de su máximo referente, los fanáticos del músico comenzaron a autoconvocarse a través de redes sociales para reunirse hoy, viernes 5 de junio a las 18 horas en Plaza de Mayo en una “misa ricotera” espontánea.

A partir de un comunicado oficial en redes sociales, su familia confirmó la noticia este mediodía y expresó: “Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está”. De acuerdo con fuentes judiciales, el músico, que enfrentaba desde 2016 un diagnóstico de Parkinson, falleció en su domicilio de Parque Leloir, luego de ser hallado por su cuidadora, motivo por el cual intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, para realizar las actuaciones de rigor.

Pese a los rumores sobre su salud que habían circulado en febrero pasado —y que fueron desmentidos por su entorno cercano—, la partida del artista toma por sorpresa a un público que siempre vio en él una figura de resistencia y vigencia.

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El objetivo de los seguidores es transformar el desconsuelo en un homenaje colectivo.

La familia, a través de un comunicado difundido, solicitó respeto y privacidad para estas primeras horas y expresó: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece”, al tiempo que anticipó que informará a la brevedad sobre una despedida pública formal.

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes”, cerraron el mensaje, dejando la puerta abierta para que los fieles seguidores del "Indio" honren su memoria como él siempre pidió: a través de la música y la fraternidad.

En el comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram, la familia solicitó respeto y privacidad.

El mundo de la música y la cultura despide al "cacique" del rock nacional

La noticia de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari no solo sacudió a los miles de seguidores que hoy se movilizan hacia Plaza de Mayo, sino que provocó un profundo impacto en el ecosistema cultural argentino. Desde músicos de la vieja guardia hasta artistas de nuevas generaciones, el arco cultural se unió en las redes sociales para despedir a quien definieron como un "pionero", un "poeta" y un "líder" irrepetible.

Así, el respeto por la trayectoria del Indio atravesó fronteras genéricas y estilísticas. Fito Páez, en una reflexión profunda, equiparó la partida con un quiebre en la identidad de la cultura argentina: “Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas. Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo... la muerte de un chamán de esta naturaleza produce un inmenso vacío”.

Del mismo modo, Andrés Ciro Martínez destacó la calidad poética del músico y recordó su generosidad: “Fue el primero de los grandes que a Los Piojos nos tiró una mano cuando nos eligió como banda revelación. Siempre fue un referente en cómo manejarse en un pantano lleno de cocodrilos”.

Ricardo Mollo compartió una fotografía de antaño bajo la leyenda “Camino al brillo eterno”, mientras que Richard Coleman confesó su admiración por el carisma y la potencia escénica que presenció por primera vez en 1981: “Tu banda era lo que necesitaba ver, tu rock lo que necesitaba escuchar”.

Incluso aquellos que mantuvieron distancias artísticas, como Juanse, reconocieron la integridad del fallecido: “Su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue: el representante más honesto de sus propias convicciones”.

La pena también se hizo sentir fuera del ámbito del rock, con figuras del folklore y del espectáculo nacional que se sumaron al duelo, como Víctor Heredia, quien expresó: “Tu pensamiento y tus canciones están en mi jardín. Sigue volando alto, sembrador” y Julieta Díaz, que destacó su “bravura” y su “convicción intocable”.

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A su vez, Flor de la V, quien en una emotiva carta recordó cómo sus canciones fueron la banda sonora de su adolescencia y afirmó: “Sus letras nos enseñaron que la poesía también podía vivir en la calle. Hoy el mundo suena un poco más silencioso”, y Nancy Dupláa, que agradeció al músico por acompañar su vida desde los tiempos del walkman hasta la actualidad y sentenció: “Me hiciste bien. Hasta siempre, Míster”.

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