"Produció", el furcio del diputado libertario Gino Visconti al que corrigieron en plena sesión

"Hay una SAPEM de vidrio que la maneja la hermana de una senadora que nunca produció una sola botella de vidrio", fue la frase que desató el murmullo y risas en el Congreso de la Nación. El autor fue el diputado riojano por La Libertad Avanza Gino Visconti, durante su exposición por el aniversario de la provincia de La Rioja.

La sesión del miércoles parecía seguir su curso normal y mientras el presidente de la Cámara de Diputados agradecía las palabras de Visconti, la diputada por Unión por la Patria, Cecilia Moreau interrumpió para hacer la corrección que todos estaban esperando: “Se dice produjo, diputado”.

Inmediatamente hubo carcajadas en el recinto, tanto del lado oficialista como el opositor, lo que provocó al menos por un momento unanimidad entre ambos lados.

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Minutos después, las redes no tardaron en replicar el blooper y los usuarios en volcar sus opiniones: "¡Marche al jardín y a la primaria de nuevo!", "IQ superior, decían..." , "Bueno, se acabó. Me postulo a diputado, yo también puedo", entre otros.

Visconti, nacido en La Rioja, es licenciado en Administración y cuenta con una Maestría en Business Administration. Representa a su provincia en Diputados por La Libertad Avanza.

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Tras una maratónica sesión, La Libertad Avanza no solo obtuvo la media sanción de la Ley Hojarasca y la aprobación de toda su batería de tratados internacionales, sino que además coronó la noche, cerca de las 22, alcanzando la media sanción para el proyecto de Zonas Frías ( con 132 votos a favor, 105 votos en contra, 15 ausencias y cuatro abstenciones) la iniciativa más polémica y disputada de la jornada.

MEG/LT