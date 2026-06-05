"Vivir solo cuesta vida": el emotivo adiós de Cristina Kirchner al Indio Solari

La noticia de la partida de Carlos Alberto “Indio” Solari continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la vida pública argentina, entre ellas la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se manifestó a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) para expresar su pesar por la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con la sobriedad que suele marcar sus apariciones digitales en momentos de duelo, la exmandataria eligió una frase que funciona como síntesis del ideario poético de Solari: “Vivir solo cuesta vida”.

Aquella cita, una de las más recordadas y profundas del repertorio del músico, fue suficiente para generar un impacto inmediato en el mundo digital. De hecho, no solo se viralizó entre los fanáticos del rock nacional, sino que también encontró eco en el arco militante, acumulando miles de reacciones a los pocos minutos de haber sido publicado.

Dicha elección no es casual. Para los seguidores de la obra solariana, la frase encapsula la filosofía de resistencia y la profundidad existencial que el músico cultivó durante décadas.

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Fernández de Kirchner se sumó a una vasta lista de figuras que han despedido al artista desde la mañana de hoy, destacando su rol como un pilar en la construcción de la identidad cultural contemporánea del país.

El sentido mensaje de la expresidenta en redes sociales

El Gobierno despidió al Indio Solari y lo definió como un "fenómeno cultural sin precedentes"

La muerte, ocurrida este viernes en su domicilio de Parque Leloir, ha generado una respuesta unánime desde los estamentos estatales, reconociendo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como una figura central de la cultura argentina. A través de un comunicado formal, la Secretaría de Cultura de la Nación despidió al artista, destacando la dimensión histórica de su obra. “Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura despide a Carlos ‘Indio’ Solari y acompaña a sus seres queridos”, expresó el organismo, calificándolo como el “gran ícono de la música argentina”.

Además de ello, repasó su trayectoria desde sus inicios en Paraná, Entre Ríos, hasta el nacimiento de Los Redondos, formación que el Gobierno definió como un “fenómeno cultural sin precedentes” en la historia nacional. Sumado a eso, el organismo resaltó cómo Solari trascendió el ámbito musical para integrarse al imaginario popular a través de una lírica crítica, una decisión de mantener una distancia prudente con la exposición mediática y una carrera solista —junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado— que marcó récords de convocatoria en la historia del rock nacional.

De hecho, la Secretaría concluyó su homenaje evocando himnos generacionales que forman parte del ADN del rock argentino: “Jijiji”, “Juguetes perdidos”, “La bestia pop”, “Vencedores vencidos” y “Un poco de amor francés”, entre otros.

Mientras el Gobierno nacional ponderaba su legado, en el Poder Legislativo se activaron mecanismos para asegurar que el último adiós sea masivo y organizado.

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Los diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau, enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando que el Palacio Legislativo sea puesto a disposición de la familia. Afirmaron que, al tratarse de un “emblema de la cultura popular”, el Congreso sería el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda despedirlo, siguiendo el antecedente de otras personalidades históricas de nuestra cultura.

Además, la senadora Malena Galmarini instó a las autoridades a facilitar el espacio: “Abran el Congreso, Martín Menem!!! El Indio es de la Argentina y más! Merece el mayor respeto y la despedida debe ser con todos los honores!”.

La noticia de la muerte del artista a sus 77 años continúa movilizando a una comunidad de fanáticos

Los diputados aclararon que, pese a la propuesta institucional, respetarán estrictamente la voluntad de la familia del músico. En ese sentido, el entorno del Indio confirmó que la despedida comenzará el sábado, aunque aún no se informaron los detalles sobre la hora y el lugar específico.

MV