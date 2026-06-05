Disturbios en la Misa Ricotera: intervino la policia en Plaza de Mayo

La despedida popular a Carlos "Indio" Solari en Plaza de Mayo fue convocada para este jueves 5 a las 18 horas. Sin embargo, algunos fanáticos ya comenzaron a llegar al lugar y se vivieron momentos de tensión y enfrentamientos entre un grupo de asistentes y efectivos policiales que custodiaban la zona.

Desde la tarde, miles de fanáticos comenzaron a concentrarse para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años. Con banderas, camisetas, bombos y canciones emblemáticas de Los Redondos, los seguidores transformaron el histórico espacio público en una suerte de ritual colectivo para recordar al músico.

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Sin embargo, la situación se volvió más tensa. Según registraron videos difundidos en redes sociales, se produjeron corridas, empujones e intercambios de piedras y objetos entre algunos fanáticos y efectivos de las fuerzas de seguridad que intentaban controlar la circulación en los alrededores de la plaza.

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Aparentemente los forcejeos habrían comenzado con vendedores que querían instalarse con parrillas y bebidas alcohólicas, lo cual esta prohibido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes mostraron momentos de confusión mientras cientos de personas continuaban cantando canciones del Indio y otros grupos se enfrentaban con la Policía. También se observaron forcejeos y avances de los efectivos para dispersar sectores donde se habían generado disturbios.

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Los incidentes ocurrieron en medio de una convocatoria que había surgido de manera espontánea entre seguidores del músico tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

La muerte de Solari provocó una conmoción masiva en todo el país y generó homenajes de artistas, dirigentes políticos y miles de fanáticos. La convocatoria en Plaza de Mayo fue una de las primeras expresiones públicas de despedida tras la muerte del músico, cuyo legado artístico y cultural movilizó a miles de personas en distintos puntos del país.

RG