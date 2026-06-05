En la mañana del 5 de junio, se dio a conocer el fallecimiento del Indio Solari, fundador y líder de las bandas “Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota” e “Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”. El ícono del rock nacional había reflexionado anteriormente sobre cómo quería que fuera su muerte en el libro de sus memorias, “Recuerdos que Mienten un Poco”, publicado en 2013.

El artista proveniente de La Plata había convivido los últimos años con la enfermedad de Parkinson, que lo llevó a retirarse de los escenarios en 2023. De igual manera, esto no impidió que se mantuviera activo dentro del ámbito artístico, ya que en 2022 inició el proyecto “El Míster y los Marsupiales Extintos”, con quienes estrenó su última canción, “Super-Dios vs. El Águila Guerrera”.

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Qué afirmó el Indio Solari acerca de su propia muerte

En una conversación con el escritor Marcelo Figueras, encargado de redactar dicho libro, el líder de Los Redondos explicó que una parte de él quería ser recordado al fallecer, pero otra creía que había mucha más dignidad en el olvido. “A la hora de irme, me gustaría hacerlo a la manera de Leonard Cohen: levantándome en mitad de una partida de póquer sin llamar la atención, sin interrumpir el juego”, explicó el cantante.

El Indio Solari había reflexionado anteriormente sobre cómo quería que fuera su muerte en el libro de sus memorias.

“Me gusta, por lo austera, esa idea: irse callado, sabiendo que llegó tu momento de perder”, profundizó Solari, quien mientras hablaba con Figueras había revisitado distintos recortes de prensa que reflejaban su trayectoria. Fue en estos que encontró una frase que reafirmó en la entrevista, 30 años después: “Sólo aspiro a que la muerte me encuentre vivo”.

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Carlos Alberto Solari comenzó su camino en la música un 28 de diciembre de 1976 con la creación de Los Redondos, banda que integró junto con Skay Beilinson y Walter Sidotti. Su última presentación en vivo ocurrió el 11 de marzo de 2017, en el predio rural La Colmena, en Olavarría.

JSM