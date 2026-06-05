En "QR!" analizaron el fenómeno ricotero y el impacto social de la despedida al Indio Solari

Las masivas concentraciones de seguidores del Indio Solari en distintos puntos de la Argentina fueron uno de los ejes centrales del programa “QR!”, emitido por Canal E. Durante la emisión, Pablo Caruso, junto a los panelistas Guido Bambini y José Amore, analizaron el alcance social y cultural de una movilización espontánea que reunió a miles de personas en plazas de todo el país.

Según destacaron, la convocatoria trascendió el ámbito musical y se transformó en una expresión colectiva marcada por la emoción, la identidad y el sentido de pertenencia.

Una movilización que excede la música

Al observar las imágenes de las concentraciones en Plaza de Mayo, Rosario y otras ciudades, Caruso sostuvo que el fenómeno resulta difícil de explicar únicamente desde la lógica de un recital o de un artista popular.

“Cuando el pueblo se moviliza de esta manera y las razones son populares, es muy difícil querer controlar algo así”, señaló el conductor.

Durante el programa remarcaron que la convocatoria se desarrolló de forma espontánea y logró reunir a personas de distintas edades, trayectorias y sectores sociales bajo una misma emoción.

Para los integrantes de la mesa, la magnitud de la movilización demuestra que el fenómeno ricotero sigue vigente y conserva una capacidad de convocatoria poco frecuente en la actualidad.

El traspaso generacional de una identidad cultural

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de niños y adolescentes participando de los homenajes.

José Amore relató que durante la jornada observó familias enteras compartiendo el momento y destacó el vínculo generacional que mantiene viva la cultura ricotera.

“Ver chicos de ocho o doce años con una bandera o una remera del Indio muestra cómo se transmite una tradición cultural”, afirmó.

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En la misma línea, Bambini destacó que incluso personas que no se consideran seguidoras de Los Redondos pudieron comprender la dimensión del fenómeno.

Para el panelista, la movilización dejó en evidencia una conexión emocional que atraviesa distintas generaciones y que continúa vigente décadas después del surgimiento de la banda.

Comunidad, pertenencia y memoria colectiva

Otro de los puntos abordados durante el programa fue la capacidad de la cultura ricotera para generar comunidad.

Caruso destacó que, a lo largo del día, muchas personas retomaron contacto con amigos y conocidos a quienes no veían desde hacía años para compartir recuerdos, emociones y experiencias vinculadas a la música del Indio Solari y Los Redondos.

Los panelistas coincidieron en que el fenómeno funciona como un espacio de encuentro capaz de reunir historias personales muy distintas bajo símbolos compartidos.

También remarcaron que se trata de una construcción cultural profundamente argentina, desarrollada mucho antes de la irrupción de las redes sociales y las estrategias modernas de difusión.

Un fenómeno único de la cultura argentina

Durante el análisis surgió además una reflexión sobre la singularidad del movimiento ricotero dentro de la cultura popular argentina.

A diferencia de otros artistas que lograron trascendencia internacional, los integrantes de “QR!” señalaron que el universo construido alrededor de Los Redondos conserva una identidad fuertemente ligada a la experiencia social y cultural del país.

Por eso, concluyeron, la multitudinaria despedida no solo reflejó el cariño hacia una figura emblemática de la música nacional, sino también la vigencia de una comunidad que continúa encontrando en sus canciones un espacio de identidad, memoria y pertenencia colectiva.

LB