Si Charly es el Rey, el Indio es el cacique del rock

La primera vez que escuché a Patricio Rey sus Redonditos de Ricota me impactó tanto que eso hizo que yo llamara por primera vez en la vida a una radio –y sólo llamé dos veces.

Y ese día fue impactante, le hablé a Lalo Mir en el programa 9 PM, en Radio del Plata. El estaba con “La Negra” Vernaci y sacó al aire La bestia pop y Superlógico, que eran dos demos del primer álbum de estudio de Los Redondos, Gulp (1985).

Fue muy disruptivo para ese momento y para mí, muy impactante. Yo venía de una línea más tracicional, escuchando Serú Girán, Spinetta Jade, pero el grupo de Solari emergió como algo disruptivo.

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El dolor de Skay Beilinson por la muerte de Carlos "Indio" Solari: "Te llevo en cada recuerdo"

El Indio es un fenómeno muy importante, uno de los próceres del rock argentino. Debo decir que cuando yo estaba en la radio Rock & Pop hicimos un programa dedicado a Los Redondos, y recibimos más de 300 llamados de gente pidiendo sus temas. Todos, pero todos querían escuchar a Los Redondos.

Su obra es fundamental, además de Jijiji, tiene Queso ruso, Juguetes perdidos, Un ángel para tu soledad, Blues la artillería, Todo un palo… son todos temas que son himnos, que quedaron grabados en la mente de todos; fuertes y comprometidos con la realidad. Por eso representan a tanta gente.

Si Charly García es el rey del rock argentino, el Indio, su cacique. Por su importancia, el rock argentino es el tercer movimiento musical del mundo, luego del rock británico (The Beatles, Rolling Stones, The Who y Oasis en otra época) y el estadounidense (Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, Madonna, Britney Spears y Janis Joplin en otro momento).

Y el caso argentino es especial. El rock en general atraviesa varias generaciones y en Argentina hay muchos nombres de gran talla: Luis Alberto Spinetta, Indio Solari, Miguel Abuelo, Gustavo Ceratti, Moris, Federico Moura, Javier Martínez -de Manal-, Ricardo Soulé –de Vox Dei, León Gieco, Pappo… son todos próceres del rock nacional.

Adiós al Indio Solari: se fue el hombre que le dio al rock argentino su dimensión filosófica

El último gran héroe fue Gustavo Ceratti. Andrés Calamaro y Fito Páez son claves, pero no héroes de primera estatura.

Entre todos ellos, el Indio cala hondo en una clase social, pero también atraviesa, es muy federal.

Lo importante es que todas las figuras que mencionamos constituyen una constelación musical mucho más relevante que la de Francia, Italia y Australia. Todos ellos fueron absorbidos por el rock británico. Por eso la movida argentina es tan fuerte, personal y trascendente.

Por supuesto también tuvo sus detractores. ¿Qué problema hay en que el Indio haya ido a New York con el dinero que ganó con su música? La gente dice que no puede, ¿por qué no? Podía comprarse una remera Lacoste y defender a los más humildes, pero los gorilones no lo entienden –y no lo van a entender.



* Conductor de “Influencias” en Canal a, productor artístico, periodista de rock

