Adiós al Indio Solari: se fue el hombre que le dio al rock argentino su dimensión filosófica

Se apagó para siempre una fuente de hacer arte, música, letras, reflexiones. Carlos “Indio” Solari fue una puerta de entrada para muchos para disfrutar del piezas que ameritaban una reflexión, un tipo de significante que terminaba de construir sentido en modo colectivo. Como fundador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota tomó y reflexionó sobre teorías sociales que se gestaban y circulaban a finales de los setenta cuando crecía la sospecha a las verdades monolíticas. Para él “el medio era el mensaje” y por eso la autogestión fue una pieza intrínseca de sus creaciones.

“Por favor cuiden su estado de ánimo, lo que es muy serio y divertido a la vez, y crean en el placer por encima de todo, lo que implica una condición esencial de la humanidad”, nos advertía el Indio en 1986, en una conversación con Adriana Mércuri para revista Pelo.

Esta mañana del 5 de junio, cerca del día del periodista, nos quedamos sin un comunicador. Como humano, contradictorio, imperfecto, pero siempre autoreflexivo, pensando cómo construir, cómo aportar a un discurso colectivo mejor, aun en los últimos años en los que tuvo que sostener su propio desgaste.

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Otra de las preocupaciones del Indio era hacerle llegar a los artistas que le parecían interesantes, su apoyo. Por ejemplo, a fines de mayo, le escribió a Malandro, uno de los artistas pioneros de trap en Argentina. “Uno de los pocos artistas que merecen ser escuchados. ¡Graciosos y valientes!", ese texto emocionó al trapero y lo compartió de inmediato.

“Hace un montón de años pensaba que Patricio Rey era un personaje impresionante, alguien que podía brindar un techo conceptual y dar una prédica determinada a través de un canal como el rock. Con el tiempo, paulatinamente he llegado a pensar que es un pobre tipo que carga sobre sus espaldas todo aquello que nosotros no nos bancamos del rock. Encontramos en Patricio a alguien que puede soportar el circo rockero todo lo que a nosotros no nos interesa”, declaraba ya por 1984, antes de que se lanzara su primer disco oficial, Gulp, en una entrevista con Gloria Guerrero para la revista Humor.

Desde su gestación, la banda se pensó conceptualmente, nacida en La Plata, en un marco que había acribillado ideales, gente, optimismo, los Redondos pensaron una banda no solo para hacer música, para cambiar algo.



La Cofradía de la Flor Solar

La Cofradía de la Flor Solar era un colectivo de artistas de La Plata que surgió a principios de los sesenta. Allí se hacía trabajo colectivo para financiarse, se planeaban intervenciones culturales, se teorizaba y también se vivía. De ese grupo surgieron algunas de las premisas y personas que conformarían Patricio Rey.

Murió el Indio Solari: Pergolini, Alberto Fernández y Myriam Bregman, entre las primeras repercusiones





En la Cofradía estaba Rocambole, Ricardo “Mono” Cohen, que sería el ilustrador de varias gráficas de la banda, por allí estaba también “Skay” Beilinson, que llevaron a la banda algunos de los principios que habían regido a la Cofradía.

En 1978 los militares lo secuestraron a Rocambole y varias de las preguntas que le hicieron en el interrogatorio tuvieron que ver con Patricio Rey. “¿Quién era realmente Carlos Solari? ¿Por qué se hacía llamar Indio? Se habían enterado de que la banda esperaba la llegada de una persona de Venezuela (era Guillermo Beilinson, hermano mayor de Skay)!”, señala Sergio Pujol en su libro Rock y Dictadura.



Los Redondos

El primer álbum oficial de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, fue Gulp (1985) ya se presentó con una provocación. El disco incluía una lámina interna que reproducía una falsa carta del COMFER prohibiendo “Criminal mambo” fechada en julio de 1976. Al año siguiente lanzaron un material con el nada inocente título Oktubre (1986) y una estética soviética evidente.

En 1987, el periodista Marcelo Fernández Bitar junto a Eduardo Berti, le consultaban a Carlos Solari por ese disco justamente y las acusaciones que le hacían de comunista. “Como roker, yo estoy a favor de todo lo que sea dinámico y no estático. Yo me imagino que los obreros no me entienden, pero necesito tener una solidaridad y estar alineado con la dinámica en vez de la estática impotente. ¡Sin un estandarte de mi parte, te prefiero reclamando ante las injusticias! ¡Entonces mandemos los colores negros, rojos, oktubre , mes de revoluciones!”

A este le siguieron Un baión para el ojo idiota (1988), ¡Bang! ¡Bang!!... Estás liquidado (1989) y La mosca y la sopa (1991). En este momento el staff fijo de la banda lo representaban La “Negra° Poli, Skay y el Indio.

Ya en 1989 eran una banda masiva para el promedio de lo que había y el crecimiento y la lealtad de su público peregrino les presentaba dificultades para pensar la logística de dónde tocar. “Nuestos plomos nos cargan y nos dicen que la gira de los Redonditos es Cemento, Airport, Estadio Chico de Quilmes, Skylab y La Plata. Pero es así, porque los demás lugares son mucho más chicos, y no podés convocar a las barras que te siguen cuando sabés que entrarán menos de la mitad y que al final de la noche -de alguna manera u otra- todos van a lograr entrar porque el plan que han hecho es ver a los Redonditos. Tené en cuenta que el grueso del público hizo un viaje bastante largo para ver a los Redonditos, y si no hay lugar se arman gomas en la entrada”, le contaba el Indio a Marcelo Fernández Bitar y Claudio Kleiman para revista Rock & Pop.

“Los Redondos son el acompañamiento musical de mi vida. Un niño soñando aventuras en los techos (Gulp). Un joven soñador caminando sin fósforos para quemar la catedral (Oktubre). Un linyera moderno viajando sin rumbo en la mesa de un bar (Baión). El doloroso proceso del congelamiento (¡Bang! ¡Bang!). Y ahora esta Sopa que come un señor fruncido por el tiempo sin gloria, un abuelo añorando fugacidades, un aristócrata de celofán con lo poco que le entró en una maldita maleta”, escribía Enrique Symns en el libro Los Redondos, él que supo ser el poeta que hacía el preludio en los recitales de la banda.



Walter Bulacio

En abril de 1991 ocurrió algo que hirió profundamente al mundo ricotero, Walter Bulacio de 17años fue detenido en los alrededores del estadio Obras Sanitarias donde iban a tocar los Redondos. Él junto a otros jóvenes fueron retenidos en una comisaría sin que se notificara a su familia ni a ninguna autoridad judicial.

Bulacio fue golpeado y luego liberado, pero presentaba graves lesiones que le causaron la muerte.

Los Redondos parte II

En 1993 lanzaron el álbum doble Lobo suelto-Cordero atado y el arte de tapa fue realizado por Rocambole. En este período comenzaban a tocar en estadios, eran usuales las detenciones y el colapso de las ciudades que visitaban. En 1996 salió a la venta Luzbelito que es el material que más se mete en un universo gótico, aunque incluye himnos como “Juguetes perdidos”.

En 1998 corren el género que los identificaba un poco más y publican El último bondi a Finisterre, allí aparecen algunas experimentaciones electrónicas, que hoy no suenan tan extrañas, pero que en ese momento resultaron shockeantes para su público. Finalmente en el 2000 llegó Momo sampler que fue el último de la banda.

Los Fundamentalistas

Tras la separación de la banda, el Indio continuó grabando y tocando con sus Fundamentalistas del aire acondicionado. Lo hizo incluso en forma de holograma cuando su enfermedad no le permitía hacer un show.

El primer álbum de la banda fue El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). El disco contó con Julio Sáez y Baltasar Comotto en guitarras, Marcelo Torres en bajo, Hernán Aramberri en batería, Alejo Von Der Pahlen en saxos, Ervin Stutz en vientos y tuvo la participación de Deborah Dixon como voz invitada en el tema "La piba del Blockbuster". Este disco fue presentado los días 12 y 13 de noviembre de 2005 en el Estadio Único de La Plata, Argentina, y el 3 de diciembre de ese año en Montevideo, Uruguay.

Porco Rex, salió a la venta el 6 de diciembre de 2007, ya en este material anticipa algo de su temor, su preocupación por la muerte. En 2010 salió El perfume de la tempestad y en 2013 lanzó Pajaritos, bravos muchachitos.

Olavarría 2017 fue el último concierto en vivo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado junto a Carlos Solari. La presentación se dio en el Predio "La Colmena" en Olavarría el 11 de marzo de 2017 ante aproximadamente 400.000 personas batiendo un récord en toda la historia del rock argentino tanto para shows pagos como gratuitos. En 2018 llegó El ruiseñor, el amor y la muerte, el último de la banda.

De aquellos primeros años, a los últimos, la actitud de Carlos fue variando levemente en cuanto a su aparición pública, en un principio brindaba entrevistas bajo el pseudónimo de Patricio Rey, luego hablaba con algunos periodistas que le inspiraban confianza. Con el tiempo era toda una novedad que saliera alguna nota en un medio especializado. Luego, tras la separación de la banda, gradualmente comenzó a hacer algunas publicaciones en redes, ser más puntual con sus posicionamientos políticos y a conceder algunas notas más.

Se clausura para siempre la ilusión de sus fieles más acérrimos que esperaban que los Redondos se volvieran a juntar. Pero seguiremos escuchándolo, leyéndolo, viéndolo, porque todavía su obra tiene muchas cosas para decir. Seguiremos escuchando tu remera.

LT