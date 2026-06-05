viernes 05 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 5 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 5 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizada y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 5 de junio

A la cabeza: 9664 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9664
  2. 6914
  3. 5385
  4. 7298
  5. 4349
  6. 3153
  7. 1724
  8. 6952
  9. 0775
  10. 0874
  11. 9369
  12. 9275
  13. 4402
  14. 2890
  15. 2749
  16. 5579
  17. 2191
  18. 9473
  19. 2031
  20. 8485

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de junio

A la cabeza: 5623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 5623
  2. 8820
  3. 8537
  4. 5363
  5. 9135
  6. 5043
  7. 4754
  8. 8068
  9. 9962
  10. 0252
  11. 6308
  12. 5747
  13. 6562
  14. 5790
  15. 8180
  16. 7308
  17. 6948
  18. 4828
  19. 9609
  20. 4180

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 5 de junio

A la cabeza: 7573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7573
  2. 3561
  3. 6066
  4. 4096
  5. 4975
  6. 9591
  7. 4865
  8. 2915
  9. 1886
  10. 6951
  11. 7206
  12. 6663
  13. 5163
  14. 7666
  15. 8571
  16. 0478
  17. 1662
  18. 4386
  19. 5751
  20. 6992

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de junio

A la cabeza: 7189 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7189
  2. 8258
  3. 0713
  4. 7373
  5. 2417
  6. 0302
  7. 4149
  8. 4584
  9. 8939
  10. 3137
  11. 9228
  12. 0001
  13. 5028
  14. 9272
  15. 3944
  16. 5644
  17. 4172
  18. 4527
  19. 5321
  20. 2898

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 5 de junio

A la cabeza: 4213 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4213
  2. 7014
  3. 8989
  4. 6858
  5. 0399
  6. 7229
  7. 0545
  8. 4198
  9. 7384
  10. 8528
  11. 9710
  12. 7855
  13. 3245
  14. 9784
  15. 9207
  16. 3177
  17. 0149
  18. 1345
  19. 7439
  20. 9908

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de junio

A la cabeza: 9861 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9861
  2. 7553
  3. 8879
  4. 0111
  5. 1773
  6. 2732
  7. 1550
  8. 1600
  9. 1246
  10. 3136
  11. 4773
  12. 7191
  13. 9217
  14. 8635
  15. 7016
  16. 2312
  17. 9327
  18. 1983
  19. 6422
  20. 6312

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 5 de junio

A la cabeza: 0275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0275
  2. 5691
  3. 5701
  4. 5483
  5. 2129
  6. 8733
  7. 7336
  8. 9470
  9. 6658
  10. 3488
  11. 2230
  12. 0991
  13. 8822
  14. 9916
  15. 7964
  16. 7973
  17. 1400
  18. 7763
  19. 3784
  20. 4268

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de junio

A la cabeza: 0505 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0505
  2. 9500
  3. 0788
  4. 6008
  5. 7212
  6. 0310
  7. 1674
  8. 4641
  9. 6539
  10. 5162
  11. 6847
  12. 1286
  13. 0250
  14. 7803
  15. 7846
  16. 6122
  17. 1038
  18. 8046
  19. 7059
  20. 5122

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 5 de junio

A la cabeza: 9496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9496
  2. 7101
  3. 4624
  4. 8252
  5. 0763
  6. 8183
  7. 6354
  8. 2016
  9. 9583
  10. 8666
  11. 1761
  12. 7084
  13. 6586
  14. 7996
  15. 5866
  16. 1241
  17. 2412
  18. 5846
  19. 8671
  20. 2098

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 5 de junio

A la cabeza: 6500 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6500
  2. 7995
  3. 0235
  4. 2992
  5. 9850
  6. 7639
  7. 8325
  8. 1955
  9. 9417
  10. 1564
  11. 2930
  12. 8238
  13. 5690
  14. 9511
  15. 8011
  16. 2237
  17. 6258
  18. 5344
  19. 9572
  20. 3237

Resultados de la Quiniela del 5 de junio por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 1650

Resultados Santa Fe Nocturna: 4770

Resultados Entre Ríos Nocturna: 5077

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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