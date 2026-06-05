QUINIELA de hoy Viernes 5 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizada y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 5 de junio
• A la cabeza: 9664 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9664
- 6914
- 5385
- 7298
- 4349
- 3153
- 1724
- 6952
- 0775
- 0874
- 9369
- 9275
- 4402
- 2890
- 2749
- 5579
- 2191
- 9473
- 2031
- 8485
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de junio
• A la cabeza: 5623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5623
- 8820
- 8537
- 5363
- 9135
- 5043
- 4754
- 8068
- 9962
- 0252
- 6308
- 5747
- 6562
- 5790
- 8180
- 7308
- 6948
- 4828
- 9609
- 4180
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 5 de junio
• A la cabeza: 7573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7573
- 3561
- 6066
- 4096
- 4975
- 9591
- 4865
- 2915
- 1886
- 6951
- 7206
- 6663
- 5163
- 7666
- 8571
- 0478
- 1662
- 4386
- 5751
- 6992
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de junio
• A la cabeza: 7189 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7189
- 8258
- 0713
- 7373
- 2417
- 0302
- 4149
- 4584
- 8939
- 3137
- 9228
- 0001
- 5028
- 9272
- 3944
- 5644
- 4172
- 4527
- 5321
- 2898
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 5 de junio
• A la cabeza: 4213 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4213
- 7014
- 8989
- 6858
- 0399
- 7229
- 0545
- 4198
- 7384
- 8528
- 9710
- 7855
- 3245
- 9784
- 9207
- 3177
- 0149
- 1345
- 7439
- 9908
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de junio
• A la cabeza: 9861 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9861
- 7553
- 8879
- 0111
- 1773
- 2732
- 1550
- 1600
- 1246
- 3136
- 4773
- 7191
- 9217
- 8635
- 7016
- 2312
- 9327
- 1983
- 6422
- 6312
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 5 de junio
• A la cabeza: 0275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0275
- 5691
- 5701
- 5483
- 2129
- 8733
- 7336
- 9470
- 6658
- 3488
- 2230
- 0991
- 8822
- 9916
- 7964
- 7973
- 1400
- 7763
- 3784
- 4268
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de junio
• A la cabeza: 0505 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0505
- 9500
- 0788
- 6008
- 7212
- 0310
- 1674
- 4641
- 6539
- 5162
- 6847
- 1286
- 0250
- 7803
- 7846
- 6122
- 1038
- 8046
- 7059
- 5122
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 5 de junio
• A la cabeza: 9496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9496
- 7101
- 4624
- 8252
- 0763
- 8183
- 6354
- 2016
- 9583
- 8666
- 1761
- 7084
- 6586
- 7996
- 5866
- 1241
- 2412
- 5846
- 8671
- 2098
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 5 de junio
• A la cabeza: 6500 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6500
- 7995
- 0235
- 2992
- 9850
- 7639
- 8325
- 1955
- 9417
- 1564
- 2930
- 8238
- 5690
- 9511
- 8011
- 2237
- 6258
- 5344
- 9572
- 3237
Resultados de la Quiniela del 5 de junio por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 1650
Resultados Santa Fe Nocturna: 4770
Resultados Entre Ríos Nocturna: 5077
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- • La Previa: 10:15 hs.
- • La Primera: 12:00 hs.
- • La Matutina: 15:00 hs.
- • La Vespertina: 18:00 hs.
- • La Nocturna: 21:00 hs.