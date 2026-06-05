QUINIELA de hoy Viernes 5 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizada y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 5 de junio

• A la cabeza: 9664 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9664 6914 5385 7298 4349 3153 1724 6952 0775 0874 9369 9275 4402 2890 2749 5579 2191 9473 2031 8485

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 5 de junio

• A la cabeza: 5623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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5623 8820 8537 5363 9135 5043 4754 8068 9962 0252 6308 5747 6562 5790 8180 7308 6948 4828 9609 4180

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 5 de junio

• A la cabeza: 7573 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7573 3561 6066 4096 4975 9591 4865 2915 1886 6951 7206 6663 5163 7666 8571 0478 1662 4386 5751 6992

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 5 de junio

• A la cabeza: 7189 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7189 8258 0713 7373 2417 0302 4149 4584 8939 3137 9228 0001 5028 9272 3944 5644 4172 4527 5321 2898

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 5 de junio

• A la cabeza: 4213 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4213 7014 8989 6858 0399 7229 0545 4198 7384 8528 9710 7855 3245 9784 9207 3177 0149 1345 7439 9908

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 5 de junio

• A la cabeza: 9861 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9861 7553 8879 0111 1773 2732 1550 1600 1246 3136 4773 7191 9217 8635 7016 2312 9327 1983 6422 6312

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 5 de junio

• A la cabeza: 0275 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0275 5691 5701 5483 2129 8733 7336 9470 6658 3488 2230 0991 8822 9916 7964 7973 1400 7763 3784 4268

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 5 de junio

• A la cabeza: 0505 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0505 9500 0788 6008 7212 0310 1674 4641 6539 5162 6847 1286 0250 7803 7846 6122 1038 8046 7059 5122

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 5 de junio

• A la cabeza: 9496 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9496 7101 4624 8252 0763 8183 6354 2016 9583 8666 1761 7084 6586 7996 5866 1241 2412 5846 8671 2098

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 5 de junio

• A la cabeza: 6500 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6500 7995 0235 2992 9850 7639 8325 1955 9417 1564 2930 8238 5690 9511 8011 2237 6258 5344 9572 3237

Resultados de la Quiniela del 5 de junio por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 1650

Resultados Santa Fe Nocturna: 4770

Resultados Entre Ríos Nocturna: 5077

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: