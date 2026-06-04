Quiniela de hoy miércoles 3 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 3 de junio

• A la cabeza: 1808

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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1808 3938 8227 8918 3370 4612 3623 9713 5031 2649 9140 7114 0624 5051 3454 1222 7831 2814 1018 9918

Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de junio

• A la cabeza: 0292

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0292 5063 7432 7171 4136 2739 2003 7936 7284 9382 5614 0146 1476 4981 4594 4150 0715 6153 2007 8224

Resultados Quiniela Primera Nacional del 3 de junio

• A la cabeza: 6710

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6710 6839 1614 9146 0842 5740 6570 1846 9531 0666 4338 8027 2422 3134 4351 8937 6141 4188 0619 1128

Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de junio

• A la cabeza: 9427

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9427 2086 2313 1585 5284 2813 5821 0315 0555 0946 4615 6487 9016 3316 5947 8309 3019 2403 2104 1706

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 3 de junio

• A la cabeza: 5620

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5620 1546 1636 6975 3191 2031 7087 6405 4844 3184 3968 7387 6246 1903 4806 7443 3414 3593 6828 9294

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de junio

• A la cabeza: 0039

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0039 3275 6463 2557 7006 6132 2696 1059 1187 0909 3335 0338 5872 7555 3337 4380 1914 4089 8561 6062

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 3 de junio

• A la cabeza: 7960

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7960 9963 5274 4921 2113 8198 4367 6399 2220 7573 6336 7985 4229 5958 6452 4227 0377 4280 5158 9682

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de junio

• A la cabeza: 3911

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3911 8133 0760 7318 0139 2448 6969 6771 5897 2191 8363 0169 0814 9032 9092 6574 5338 2113 3751 2016

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 3 de junio

• A la cabeza: 6112

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6112 9499 0851 1496 3853 1189 4615 8957 5193 2083 0592 1965 0927 7615 6546 8057 6206 7516 6447 7768

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de junio

• A la cabeza: 6951

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6951 6219 8282 2297 5997 5177 5059 2918 3728 6433 9231 3442 5789 9713 0755 7365 5072 9141 6548 6631

Resultados de la Quiniela del 3 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 8908 La Primera: 8871 Matutina: 9588 Vespertina: 7241 Nocturna: 1530

Resultados Santa Fe

La Previa: 4321 La Primera: 0859 Matutina: 6331 Vespertina: 9022 Nocturna: 4712

Resultados Entre Ríos

La Previa: 1045 La Primera: 6942 Matutina: 2831 Vespertina: 7500 Nocturna: 3954

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: