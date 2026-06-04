jueves 04 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 3 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 3 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 3 de junio

A la cabeza: 1808

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 1808

  2. 3938

  3. 8227

  4. 8918

  5. 3370

  6. 4612

  7. 3623

  8. 9713

  9. 5031

  10. 2649

  11. 9140

  12. 7114

  13. 0624

  14. 5051

  15. 3454

  16. 1222

  17. 7831

  18. 2814

  19. 1018

  20. 9918

Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de junio

A la cabeza: 0292

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0292

  2. 5063

  3. 7432

  4. 7171

  5. 4136

  6. 2739

  7. 2003

  8. 7936

  9. 7284

  10. 9382

  11. 5614

  12. 0146

  13. 1476

  14. 4981

  15. 4594

  16. 4150

  17. 0715

  18. 6153

  19. 2007

  20. 8224

Resultados Quiniela Primera Nacional del 3 de junio

A la cabeza: 6710

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6710

  2. 6839

  3. 1614

  4. 9146

  5. 0842

  6. 5740

  7. 6570

  8. 1846

  9. 9531

  10. 0666

  11. 4338

  12. 8027

  13. 2422

  14. 3134

  15. 4351

  16. 8937

  17. 6141

  18. 4188

  19. 0619

  20. 1128

Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de junio

A la cabeza: 9427

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9427

  2. 2086

  3. 2313

  4. 1585

  5. 5284

  6. 2813

  7. 5821

  8. 0315

  9. 0555

  10. 0946

  11. 4615

  12. 6487

  13. 9016

  14. 3316

  15. 5947

  16. 8309

  17. 3019

  18. 2403

  19. 2104

  20. 1706

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 3 de junio

A la cabeza: 5620

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5620

  2. 1546

  3. 1636

  4. 6975

  5. 3191

  6. 2031

  7. 7087

  8. 6405

  9. 4844

  10. 3184

  11. 3968

  12. 7387

  13. 6246

  14. 1903

  15. 4806

  16. 7443

  17. 3414

  18. 3593

  19. 6828

  20. 9294

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de junio

A la cabeza: 0039

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0039

  2. 3275

  3. 6463

  4. 2557

  5. 7006

  6. 6132

  7. 2696

  8. 1059

  9. 1187

  10. 0909

  11. 3335

  12. 0338

  13. 5872

  14. 7555

  15. 3337

  16. 4380

  17. 1914

  18. 4089

  19. 8561

  20. 6062

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 3 de junio

A la cabeza: 7960

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7960

  2. 9963

  3. 5274

  4. 4921

  5. 2113

  6. 8198

  7. 4367

  8. 6399

  9. 2220

  10. 7573

  11. 6336

  12. 7985

  13. 4229

  14. 5958

  15. 6452

  16. 4227

  17. 0377

  18. 4280

  19. 5158

  20. 9682

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de junio

A la cabeza: 3911

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3911

  2. 8133

  3. 0760

  4. 7318

  5. 0139

  6. 2448

  7. 6969

  8. 6771

  9. 5897

  10. 2191

  11. 8363

  12. 0169

  13. 0814

  14. 9032

  15. 9092

  16. 6574

  17. 5338

  18. 2113

  19. 3751

  20. 2016

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 3 de junio

A la cabeza: 6112

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6112

  2. 9499

  3. 0851

  4. 1496

  5. 3853

  6. 1189

  7. 4615

  8. 8957

  9. 5193

  10. 2083

  11. 0592

  12. 1965

  13. 0927

  14. 7615

  15. 6546

  16. 8057

  17. 6206

  18. 7516

  19. 6447

  20. 7768

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de junio

A la cabeza: 6951

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6951

  2. 6219

  3. 8282

  4. 2297

  5. 5997

  6. 5177

  7. 5059

  8. 2918

  9. 3728

  10. 6433

  11. 9231

  12. 3442

  13. 5789

  14. 9713

  15. 0755

  16. 7365

  17. 5072

  18. 9141

  19. 6548

  20. 6631

Resultados de la Quiniela del 3 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 8908 La Primera: 8871 Matutina: 9588 Vespertina: 7241 Nocturna: 1530

Resultados Santa Fe

La Previa: 4321 La Primera: 0859 Matutina: 6331 Vespertina: 9022 Nocturna: 4712

Resultados Entre Ríos

La Previa: 1045 La Primera: 6942 Matutina: 2831 Vespertina: 7500 Nocturna: 3954

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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