Quiniela de hoy miércoles 3 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 3 de junio
• A la cabeza: 1808
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1808
-
3938
-
8227
-
8918
-
3370
-
4612
-
3623
-
9713
-
5031
-
2649
-
9140
-
7114
-
0624
-
5051
-
3454
-
1222
-
7831
-
2814
-
1018
-
9918
Resultados Quiniela Previa Provincia del 3 de junio
• A la cabeza: 0292
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0292
-
5063
-
7432
-
7171
-
4136
-
2739
-
2003
-
7936
-
7284
-
9382
-
5614
-
0146
-
1476
-
4981
-
4594
-
4150
-
0715
-
6153
-
2007
-
8224
Resultados Quiniela Primera Nacional del 3 de junio
• A la cabeza: 6710
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6710
-
6839
-
1614
-
9146
-
0842
-
5740
-
6570
-
1846
-
9531
-
0666
-
4338
-
8027
-
2422
-
3134
-
4351
-
8937
-
6141
-
4188
-
0619
-
1128
Resultados Quiniela Primera Provincia del 3 de junio
• A la cabeza: 9427
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9427
-
2086
-
2313
-
1585
-
5284
-
2813
-
5821
-
0315
-
0555
-
0946
-
4615
-
6487
-
9016
-
3316
-
5947
-
8309
-
3019
-
2403
-
2104
-
1706
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 3 de junio
• A la cabeza: 5620
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5620
-
1546
-
1636
-
6975
-
3191
-
2031
-
7087
-
6405
-
4844
-
3184
-
3968
-
7387
-
6246
-
1903
-
4806
-
7443
-
3414
-
3593
-
6828
-
9294
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 3 de junio
• A la cabeza: 0039
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0039
-
3275
-
6463
-
2557
-
7006
-
6132
-
2696
-
1059
-
1187
-
0909
-
3335
-
0338
-
5872
-
7555
-
3337
-
4380
-
1914
-
4089
-
8561
-
6062
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 3 de junio
• A la cabeza: 7960
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7960
-
9963
-
5274
-
4921
-
2113
-
8198
-
4367
-
6399
-
2220
-
7573
-
6336
-
7985
-
4229
-
5958
-
6452
-
4227
-
0377
-
4280
-
5158
-
9682
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 3 de junio
• A la cabeza: 3911
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3911
-
8133
-
0760
-
7318
-
0139
-
2448
-
6969
-
6771
-
5897
-
2191
-
8363
-
0169
-
0814
-
9032
-
9092
-
6574
-
5338
-
2113
-
3751
-
2016
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 3 de junio
• A la cabeza: 6112
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6112
-
9499
-
0851
-
1496
-
3853
-
1189
-
4615
-
8957
-
5193
-
2083
-
0592
-
1965
-
0927
-
7615
-
6546
-
8057
-
6206
-
7516
-
6447
-
7768
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 3 de junio
• A la cabeza: 6951
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6951
-
6219
-
8282
-
2297
-
5997
-
5177
-
5059
-
2918
-
3728
-
6433
-
9231
-
3442
-
5789
-
9713
-
0755
-
7365
-
5072
-
9141
-
6548
-
6631
Resultados de la Quiniela del 3 de junio por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 8908 La Primera: 8871 Matutina: 9588 Vespertina: 7241 Nocturna: 1530
Resultados Santa Fe
La Previa: 4321 La Primera: 0859 Matutina: 6331 Vespertina: 9022 Nocturna: 4712
Resultados Entre Ríos
La Previa: 1045 La Primera: 6942 Matutina: 2831 Vespertina: 7500 Nocturna: 3954
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
• La Previa: 10:15 hs.
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• La Primera: 12:00 hs.
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• La Matutina: 15:00 hs.
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• La Vespertina: 18:00 hs.
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• La Nocturna: 21:00 hs.