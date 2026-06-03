Bullrich respondió a la marcha de Ni Una Menos y Milei compartió su mensaje con una palabra: “Masterclass”

Luego de la multitudinaria marcha de Ni Una Menos , que se realizó este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, Patricia Bullrich publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que reivindicó su visión sobre los derechos de las mujeres, cuestionó al feminismo tradicional y defendió el rumbo impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, comenzó el posteo.

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Las declaraciones llegaron en medio de una nueva movilización del colectivo feminista, que este año volvió a reclamar contra la violencia de género y los recientes femicidios que conmocionaron a la opinión pública. Las protestas se desarrollaron a 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos y tuvieron como eje central los casos de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero.

A través de su cuenta de X, Bullrich sostuvo que “nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN” y planteó que la defensa de las mujeres debe realizarse “sin privilegios ni relatos”.

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En el mismo mensaje, afirmó que su postura busca garantizar la igualdad ante la ley y combatir cualquier forma de violencia, independientemente de la identidad política de los involucrados.

La ministra también cuestionó a sectores del movimiento feminista por lo que consideró una utilización partidaria de determinadas causas y aseguró que muchas mujeres no se sienten representadas por esas organizaciones.

En esa línea, defendió las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno y sostuvo que la protección de las víctimas requiere instituciones fuertes y una aplicación efectiva de la ley. “Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, escribió.

Las declaraciones de Bullrich tuvieron una inmediata repercusión política cuando el presidente Javier Milei compartió la publicación de la ministra en sus redes sociales. El mandatario acompañó el reposteo con un breve mensaje: “Masterclass”, en una señal de respaldo explícito a los argumentos expuestos por una de las funcionarias más cercanas a su administración.

El intercambio se produjo mientras la movilización de Ni Una Menos cuestionaba duramente el recorte de programas y organismos vinculados a políticas de género impulsados por el Gobierno nacional. Diversas organizaciones denunciaron una reducción de recursos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia, mientras que desde la Casa Rosada sostienen que los derechos deben garantizarse mediante políticas universales y no a través de estructuras burocráticas específicas.

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La intervención de Bullrich volvió a poner en evidencia una de las principales diferencias entre el oficialismo y los movimientos feministas. Mientras las organizaciones reclaman una mayor presencia estatal en materia de género, el Gobierno insiste en que la prioridad debe estar puesta en la aplicación de la ley y en la igualdad de todos los ciudadanos ante las instituciones.

Con el respaldo público de Milei, las palabras de la ex ministra quedaron en el centro de la discusión política de una jornada marcada por las manifestaciones en todo el país y por un nuevo debate sobre el rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres.