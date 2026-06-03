Ni Una Menos en vivo: marchas en todo el país, a 11 años de la movilización que cambió la agenda de género

Este miércoles 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento social que marcó un antes y un después en la estructura de la lucha contra la violencia de género en la Argentina. La jornada nacional, originada inicialmente en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, vuelve a convocar a decenas de miles de personas en las plazas de todo el territorio bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

La convocatoria principal será frente al Congreso de la Nación. La jornada estará atravesada por la conmoción generada por los crímenes de Agostina Vega (14 años, en Córdoba), Dulce María Beatriz Candia (17 años, en Misiones) y Noelia Carolina Romero (30 años, en Temperley). El reclamo llega en un contexto alarmante: según las organizaciones convocantes, en Argentina una mujer es víctima de femicidio cada 31 horas, mientras crecen las denuncias por el retroceso de políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia de género.

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Desde el colectivo fundador de Ni Una Menos, la periodista Vanina Escales advirtió sobre el "enorme retroceso" en materia de protección institucional por parte del Estado nacional.

Minuto a minuto

16.15 | Ni Una Menos, en imágenes

La movilización de Ni Una Menos volvió a las calles con reclamos por el fin de la violencia machista y pedidos de justicia por los recientes crímenes que conmocionaron a Córdoba, Misiones y la provincia de Buenos Aires.

16:00 | En los parlantes suena "Vivir Sin Miedo", de la cantautora mexicana Vivir Quintana

15:30 | La CGT y las CTA adhieren a la movilización

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron su adhesión a la jornada de protesta. También participan organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.

15:15 – Córdoba | Alumnos del secundario se suman de manera masiva tras la autorización oficial

En la ciudad de Córdoba comenzó la concentración de manifestantes en el área céntrica de la capital provincial, en una jornada fuertemente atravesada por el pedido de justicia ante el crimen de Agostina Vega, la menor de 14 años que había desaparecido el 23 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el último sábado. El Ministerio de Educación de la provincia dispuso de forma excepcional para esta tarde la habilitación del retiro anticipado de las escuelas secundarias, facilitando que las comunidades educativas, estudiantes y docentes puedan asistir y confluir de manera directa en la marcha de Ni Una Menos.

15:10 | "La vida de las pibas importa muy poco"

Durante la presentación de la convocatoria, referentes del movimiento feminista vincularon la movilización con el caso Agostina Vega.

“Nos pareció que es importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina, bajo este Gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo”, sostuvo la socióloga Lucía Cavallero durante la conferencia de prensa organizada por Ni Una Menos.

14:30 CABA | Instalan vallados policiales en los accesos al Congreso

Las fuerzas federales y de la Ciudad procedieron a consolidar el esquema de vallado perimetral. El cerco de contención quedó establecido formalmente en los cruces de Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Solís, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, y en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida Callao. En paralelo, personal de la PFA se apostó de forma preventiva en la vereda de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos para custodiar las inmediaciones donde se ubica la agrupación religiosa 12 Apóstoles, mientras que otra dotación policial vigila la altura de la Pirámide de Mayo, sector en el que se encuentra instalada una mesa ecuménica.

13:00 | Operativo de seguridad y cortes en el centro porteño

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a implementarse cortes de tránsito y vallados en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo. El operativo contempla la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad en distintos puntos estratégicos.

Entre los sectores alcanzados por el dispositivo se encuentran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Solís, Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, y Avenida Rivadavia y Callao. También se dispusieron desvíos vehiculares en Rivadavia y Solís, Entre Ríos y Belgrano, y Combate de los Pozos y Rivadavia.

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