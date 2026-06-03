La movilización organizada por el colectivo Ni Una Menos en Ciudad de Buenos Aires, que se concentrará este 3 de junio en los alrededores del Congreso Nacional a partir de las 17:00, contará con cortes y desvíos en el tránsito. A 11 años de la primera marcha, las agrupaciones sociales y feministas saldrán a las calles bajo el lema “Vivas, Libres y Desendeudadas nos Queremos”.

La concentración fue organizada en reclamo de justicia por los femicidios de Agostina Vega, de quien encontraron su cuerpo este fin de semana en Córdoba tras estar desaparecida desde el 23 de mayo, Dulce María Beatriz Candia, desaparecida desde el 17 de mayo y asesinada en Misiones, y Noelia Carolina Romero, secuestrada y asesinada en Temperley por su pareja el sábado pasado.

Según un informe realizado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, perteneciente a la ONG "La Casa del Encuentro", actualmente se registra un femicidio cada 30 horas en Argentina y hubo un total de 3.424 víctimas fatales desde 2015. Esto demuestra que, a pesar del paso del tiempo, la violencia de género se mantiene como una problemática estructural en Argentina.

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Los registros indican que en once años hubo 3424 muertes por violencia de género

En un contexto en el que el Gobierno Nacional busca eliminar la figura del femicidio, se espera que la asistencia a la marcha Ni Una Menos sea masiva. Además de las agrupaciones feministas, distintos movimientos de estudiantes y jubilados también participarán en el reclamo de esta tarde, junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que se concentrará en la intersección de Solís e Hipólito Yrigoyen, y el Bloque Sindical Feminista.

Cortes y desvíos por la marcha Ni Una Menos

Actualmente se registra un femicidio cada 30 horas en Argentina y hubo un total de 3.424 víctimas fatales desde 2015.

Durante la jornada, las interrupciones estarán concentradas en las inmediaciones del Congreso, por lo que se verán afectadas especialmente la Avenida Callao y la Avenida Entre Ríos, Avenida Corrientes, Avenida Belgrano, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia y la calle Sarandí.

Asimismo, habrá interrupciones temporales en puntos de circulación importantes, como los cruces de la Avenida 9 de Julio con la Avenida de Mayo y Avenida Belgrano, la Plaza de Mayo y la zona de Tribunales. Se estima que las organizaciones comiencen a concentrarse en estos puntos entre las 14 y las 15.

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Marcha Ni Una Menos: cómo afectará al transporte público

Los desvíos y cortes por la manifestación afectarán directamente a la circulación de diversas líneas de colectivo, que deberán modificar su trayecto temporalmente a partir de las 13. El objetivo de ello es impedir el colapso del tránsito en las calles principales de circulación y mantener estable el flujo de las unidades.

Por otro lado, los subtes también se verán afectados durante la jornada. Por ejemplo, la estación Callao de la Línea B y Congreso de la A contarán con cierres temporales e intermitencias en su funcionamiento. Se espera que estos cambios en el tránsito perduren hasta la noche.

JSM / ds