Galería de fotos: marcha "Ni una Menos" en Plaza de Mayo

Este miércoles 3 de junio se realizó una nueva movilización de Ni Una Menos, el movimiento social que nació para luchar contra la violencia de género en Argentina en 2015, tras el femicidio de Chiara Páez. Hoy, la convocatoria logró sumar decenas de miles de personas frente al Congreso de la Nación y en toda Argentina bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

El encuentro está marcado por los crímenes de Agostina Vega (14 años, en Córdoba), Dulce María Beatriz Candia (17 años, en Misiones) y Noelia Carolina Romero (30 años, en Temperley). De acuerdo a las organizaciones convocantes, una mujer fallece víctima de femicidio cada 31 horas.

Foto: Pablo Cuarterolo

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Foto: Prensa La Cámpora

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Foto: Pablo Cuarterolo

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