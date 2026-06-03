miércoles 03 de junio de 2026
Ni una Menos Thelma Fardín y Cazzu 03062026
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"Vivas, libres y desendeudadas nos queremos"

Galería de fotos: marcha "Ni una Menos" en Plaza de Mayo

De acuerdo a las organizaciones convocantes, una mujer es víctima de femicidio cada 31 horas.

Este miércoles 3 de junio se realizó una nueva movilización de Ni Una Menos, el movimiento social que nació para luchar contra la violencia de género en Argentina en 2015, tras el femicidio de Chiara Páez. Hoy, la convocatoria logró sumar decenas de miles de personas frente al Congreso de la Nación y en toda Argentina bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

El encuentro está marcado por los crímenes de Agostina Vega (14 años, en Córdoba), Dulce María Beatriz Candia (17 años, en Misiones) y Noelia Carolina Romero (30 años, en Temperley). De acuerdo a las organizaciones convocantes, una mujer fallece víctima de femicidio cada 31 horas.

Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Prensa La Cámpora
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Prensa La Cámpora
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Prensa La Cámpora
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Prensa La Cámpora
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo
Marcha Ni Una Menos 03062026
Foto: Pablo Cuarterolo

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