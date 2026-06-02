Quiniela de hoy martes 2 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 2 de junio
• A la cabeza: 3853 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 3853
2: 6564
3: 7733
4: 6028
5: 6651
6: 3745
7: 9821
8: 1860
9: 1396
10: 7385
11: 8711
12: 2539
13: 1096
14: 1744
15: 0443
16: 1391
17: 9442
18: 3439
19: 1611
20: 3673
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 2 de junio
• A la cabeza: 2164 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 2164
2: 9169
3: 9337
4: 7087
5: 6377
6: 9431
7: 8322
8: 5458
9: 9882
10: 6622
11: 0214
12: 5514
13: 7678
14: 3752
15: 7102
16: 1298
17: 6948
18: 6572
19: 4496
20: 5148
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 2 de junio
• A la cabeza: 2803 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 2803
2: 3070
3: 7491
4: 5931
5: 9998
6: 8833
7: 0282
8: 7785
9: 9183
10: 5905
11: 2734
12: 8780
13: 3262
14: 4185
15: 4230
16: 6626
17: 0513
18: 0370
19: 5596
20: 3335
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 2 de junio
• A la cabeza: 5807 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5807
2: 4612
3: 0485
4: 2751
5: 6877
6: 3341
7: 5228
8: 2358
9: 5725
10: 2060
11: 0820
12: 0777
13: 1809
14: 0913
15: 1900
16: 1732
17: 0609
18: 7126
19: 5286
20: 7066
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 2 de junio
• A la cabeza: 5355 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5355
2: 7669
3: 0072
4: 4422
5: 1499
6: 2248
7: 8331
8: 6077
9: 5355
10: 1210
11: 3220
12: 3045
13: 8382
14: 2459
15: 3450
16: 4152
17: 9213
18: 8831
19: 1427
20: 9420
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de junio
• A la cabeza: 3037 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 3037
2: 5734
3: 9083
4: 2269
5: 1716
6: 0581
7: 1462
8: 2141
9: 4085
10: 8531
11: 5936
12: 1862
13: 4788
14: 9014
15: 1868
16: 8003
17: 0517
18: 7414
19: 7161
20: 2032
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 2 de junio
• A la cabeza: 3636 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 3636
2: 6790
3: 2391
4: 7713
5: 2053
6: 7655
7: 7177
8: 1339
9: 1256
10: 5797
11: 0652
12: 7930
13: 4695
14: 4743
15: 2376
16: 4598
17: 7154
18: 7212
19: 2933
20: 5109
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de junio
• A la cabeza: 8196 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 8196
2: 7737
3: 3199
4: 8602
5: 0553
6: 1320
7: 4182
8: 4923
9: 9882
10: 9624
11: 1199
12: 9238
13: 7587
14: 7011
15: 6249
16: 8125
17: 5381
18: 1836
19: 0981
20: 1314
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 2 de junio
• A la cabeza: 8244 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 8244
2: 7794
3: 1097
4: 8030
5: 1991
6: 2797
7: 1702
8: 1886
9: 0008
10: 7211
11: 0656
12: 3502
13: 2862
14: 3993
15: 4341
16: 7965
17: 9234
18: 3961
19: 2613
20: 2065
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de junio
• A la cabeza: 7528 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 7528
2: 6306
3: 3283
4: 0081
5: 7926
6: 0744
7: 7006
8: 1089
9: 8449
10: 5011
11: 6408
12: 9528
13: 5681
14: 1711
15: 9010
16: 9052
17: 2449
18: 2432
19: 5125
20: 5625
Resultados de la Quiniela del 2 de junio por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 4484 La Primera: S/D Matutina: 9143 Vespertina: 7744 Nocturna: 7731
Resultados Santa Fe La Previa: S/D La Primera: S/D Matutina: S/D Vespertina: S/D Nocturna: S/D
Resultados Entre Ríos La Previa: S/D La Primera: S/D Matutina: S/D Vespertina: S/D Nocturna: S/D
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.