Quiniela de hoy martes 2 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 2 de junio

• A la cabeza: 3853 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3853

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2: 6564

3: 7733

4: 6028

5: 6651

6: 3745

7: 9821

8: 1860

9: 1396

10: 7385

11: 8711

12: 2539

13: 1096

14: 1744

15: 0443

16: 1391

17: 9442

18: 3439

19: 1611

20: 3673

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 2 de junio

• A la cabeza: 2164 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 2164

2: 9169

3: 9337

4: 7087

5: 6377

6: 9431

7: 8322

8: 5458

9: 9882

10: 6622

11: 0214

12: 5514

13: 7678

14: 3752

15: 7102

16: 1298

17: 6948

18: 6572

19: 4496

20: 5148

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 2 de junio

• A la cabeza: 2803 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 2803

2: 3070

3: 7491

4: 5931

5: 9998

6: 8833

7: 0282

8: 7785

9: 9183

10: 5905

11: 2734

12: 8780

13: 3262

14: 4185

15: 4230

16: 6626

17: 0513

18: 0370

19: 5596

20: 3335

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 2 de junio

• A la cabeza: 5807 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5807

2: 4612

3: 0485

4: 2751

5: 6877

6: 3341

7: 5228

8: 2358

9: 5725

10: 2060

11: 0820

12: 0777

13: 1809

14: 0913

15: 1900

16: 1732

17: 0609

18: 7126

19: 5286

20: 7066

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 2 de junio

• A la cabeza: 5355 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5355

2: 7669

3: 0072

4: 4422

5: 1499

6: 2248

7: 8331

8: 6077

9: 5355

10: 1210

11: 3220

12: 3045

13: 8382

14: 2459

15: 3450

16: 4152

17: 9213

18: 8831

19: 1427

20: 9420

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 2 de junio

• A la cabeza: 3037 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3037

2: 5734

3: 9083

4: 2269

5: 1716

6: 0581

7: 1462

8: 2141

9: 4085

10: 8531

11: 5936

12: 1862

13: 4788

14: 9014

15: 1868

16: 8003

17: 0517

18: 7414

19: 7161

20: 2032

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 2 de junio

• A la cabeza: 3636 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3636

2: 6790

3: 2391

4: 7713

5: 2053

6: 7655

7: 7177

8: 1339

9: 1256

10: 5797

11: 0652

12: 7930

13: 4695

14: 4743

15: 2376

16: 4598

17: 7154

18: 7212

19: 2933

20: 5109

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 2 de junio

• A la cabeza: 8196 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 8196

2: 7737

3: 3199

4: 8602

5: 0553

6: 1320

7: 4182

8: 4923

9: 9882

10: 9624

11: 1199

12: 9238

13: 7587

14: 7011

15: 6249

16: 8125

17: 5381

18: 1836

19: 0981

20: 1314

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 2 de junio

• A la cabeza: 8244 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 8244

2: 7794

3: 1097

4: 8030

5: 1991

6: 2797

7: 1702

8: 1886

9: 0008

10: 7211

11: 0656

12: 3502

13: 2862

14: 3993

15: 4341

16: 7965

17: 9234

18: 3961

19: 2613

20: 2065

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 2 de junio

• A la cabeza: 7528 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 7528

2: 6306

3: 3283

4: 0081

5: 7926

6: 0744

7: 7006

8: 1089

9: 8449

10: 5011

11: 6408

12: 9528

13: 5681

14: 1711

15: 9010

16: 9052

17: 2449

18: 2432

19: 5125

20: 5625

Resultados de la Quiniela del 2 de junio por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4484 La Primera: S/D Matutina: 9143 Vespertina: 7744 Nocturna: 7731

Resultados Santa Fe La Previa: S/D La Primera: S/D Matutina: S/D Vespertina: S/D Nocturna: S/D

Resultados Entre Ríos La Previa: S/D La Primera: S/D Matutina: S/D Vespertina: S/D Nocturna: S/D

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.