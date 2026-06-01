Quiniela de hoy lunes 1 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 1 de junio
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A la cabeza: 2159
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2159
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0046
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4739
-
5067
-
5846
-
6277
-
1641
-
0940
-
8721
-
8504
-
7730
-
4840
-
7246
-
4037
-
0867
-
3410
-
7884
-
5674
-
3758
-
8169
Resultados Quiniela Previa Provincia del 1 de junio
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A la cabeza: 0263
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0263
-
7312
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9515
-
3611
-
7975
-
9876
-
2845
-
3063
-
4148
-
1862
-
8412
-
0743
-
8099
-
2821
-
5134
-
2142
-
9128
-
3749
-
8187
-
6793
Resultados Quiniela Primera Nacional del 1 de junio
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A la cabeza: 2214
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2214
-
4463
-
1863
-
6007
-
2272
-
6972
-
5954
-
9398
-
0727
-
1664
-
2378
-
1818
-
9733
-
3484
-
6238
-
6106
-
1720
-
0411
-
3899
-
3518
Resultados Quiniela Primera Provincia del 1 de junio
-
A la cabeza: 1302
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1302
-
4131
-
7382
-
7553
-
9516
-
0547
-
7943
-
1238
-
5074
-
3456
-
0187
-
8476
-
5019
-
5409
-
8725
-
2035
-
4089
-
6589
-
0999
-
0356
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 1 de junio
-
A la cabeza: 9940
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9940
-
3884
-
9512
-
6678
-
4535
-
4157
-
6303
-
2338
-
5054
-
2837
-
4937
-
9989
-
0861
-
0117
-
1610
-
7429
-
6581
-
3055
-
6139
-
7673
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 1 de junio
-
A la cabeza: 3561
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3561
-
4134
-
1983
-
5159
-
6958
-
3433
-
9596
-
6104
-
7139
-
1470
-
4451
-
5869
-
4982
-
9209
-
2332
-
6238
-
3436
-
8483
-
4979
-
7413
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 1 de junio
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A la cabeza: 2940
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2940
-
... (completar hasta el 20 con puntos)
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 1 de junio
-
A la cabeza: 6732
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6732
-
... (completar hasta el 20 con puntos)
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 1 de junio
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A la cabeza: 4546
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4546
-
... (completar hasta el 20 con puntos)
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 1 de junio
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A la cabeza: 1712
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1712
-
... (completar hasta el 20 con puntos)
Resultados de la Quiniela del 1 de junio por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: ----
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La Primera: 2942
-
Matutina: 6260
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Vespertina: 8750
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Nocturna: 7657
Resultados Santa Fe
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La Previa: ----
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La Primera: 4592
-
Matutina: 7434
-
Vespertina: 1297
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Nocturna: 1775
Resultados Entre Ríos
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La Previa: ----
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La Primera: 2800
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Matutina: 7540
-
Vespertina: 9157
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Nocturna: 1801
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.