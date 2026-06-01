Quiniela de hoy lunes 1 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 1 de junio

A la cabeza: 2159

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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2159 0046 4739 5067 5846 6277 1641 0940 8721 8504 7730 4840 7246 4037 0867 3410 7884 5674 3758 8169

Resultados Quiniela Previa Provincia del 1 de junio

A la cabeza: 0263

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0263 7312 9515 3611 7975 9876 2845 3063 4148 1862 8412 0743 8099 2821 5134 2142 9128 3749 8187 6793

Resultados Quiniela Primera Nacional del 1 de junio

A la cabeza: 2214

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2214 4463 1863 6007 2272 6972 5954 9398 0727 1664 2378 1818 9733 3484 6238 6106 1720 0411 3899 3518

Resultados Quiniela Primera Provincia del 1 de junio

A la cabeza: 1302

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1302 4131 7382 7553 9516 0547 7943 1238 5074 3456 0187 8476 5019 5409 8725 2035 4089 6589 0999 0356

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 1 de junio

A la cabeza: 9940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9940 3884 9512 6678 4535 4157 6303 2338 5054 2837 4937 9989 0861 0117 1610 7429 6581 3055 6139 7673

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 1 de junio

A la cabeza: 3561

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3561 4134 1983 5159 6958 3433 9596 6104 7139 1470 4451 5869 4982 9209 2332 6238 3436 8483 4979 7413

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 1 de junio

A la cabeza: 2940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2940 ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 1 de junio

A la cabeza: 6732

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6732 ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 1 de junio

A la cabeza: 4546

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4546 ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 1 de junio

A la cabeza: 1712

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1712 ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados de la Quiniela del 1 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: ----

La Primera: 2942

Matutina: 6260

Vespertina: 8750

Nocturna: 7657

Resultados Santa Fe

La Previa: ----

La Primera: 4592

Matutina: 7434

Vespertina: 1297

Nocturna: 1775

Resultados Entre Ríos

La Previa: ----

La Primera: 2800

Matutina: 7540

Vespertina: 9157

Nocturna: 1801

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: