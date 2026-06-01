martes 02 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 1 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Lunes 1 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 1 de junio

  • A la cabeza: 2159

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 2159

  2. 0046

  3. 4739

  4. 5067

  5. 5846

  6. 6277

  7. 1641

  8. 0940

  9. 8721

  10. 8504

  11. 7730

  12. 4840

  13. 7246

  14. 4037

  15. 0867

  16. 3410

  17. 7884

  18. 5674

  19. 3758

  20. 8169

Resultados Quiniela Previa Provincia del 1 de junio

  • A la cabeza: 0263

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0263

  2. 7312

  3. 9515

  4. 3611

  5. 7975

  6. 9876

  7. 2845

  8. 3063

  9. 4148

  10. 1862

  11. 8412

  12. 0743

  13. 8099

  14. 2821

  15. 5134

  16. 2142

  17. 9128

  18. 3749

  19. 8187

  20. 6793

Resultados Quiniela Primera Nacional del 1 de junio

  • A la cabeza: 2214

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2214

  2. 4463

  3. 1863

  4. 6007

  5. 2272

  6. 6972

  7. 5954

  8. 9398

  9. 0727

  10. 1664

  11. 2378

  12. 1818

  13. 9733

  14. 3484

  15. 6238

  16. 6106

  17. 1720

  18. 0411

  19. 3899

  20. 3518

Resultados Quiniela Primera Provincia del 1 de junio

  • A la cabeza: 1302

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1302

  2. 4131

  3. 7382

  4. 7553

  5. 9516

  6. 0547

  7. 7943

  8. 1238

  9. 5074

  10. 3456

  11. 0187

  12. 8476

  13. 5019

  14. 5409

  15. 8725

  16. 2035

  17. 4089

  18. 6589

  19. 0999

  20. 0356

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 1 de junio

  • A la cabeza: 9940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9940

  2. 3884

  3. 9512

  4. 6678

  5. 4535

  6. 4157

  7. 6303

  8. 2338

  9. 5054

  10. 2837

  11. 4937

  12. 9989

  13. 0861

  14. 0117

  15. 1610

  16. 7429

  17. 6581

  18. 3055

  19. 6139

  20. 7673

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 1 de junio

  • A la cabeza: 3561

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3561

  2. 4134

  3. 1983

  4. 5159

  5. 6958

  6. 3433

  7. 9596

  8. 6104

  9. 7139

  10. 1470

  11. 4451

  12. 5869

  13. 4982

  14. 9209

  15. 2332

  16. 6238

  17. 3436

  18. 8483

  19. 4979

  20. 7413

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 1 de junio

  • A la cabeza: 2940

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2940

  2. ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 1 de junio

  • A la cabeza: 6732

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6732

  2. ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 1 de junio

  • A la cabeza: 4546

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4546

  2. ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 1 de junio

  • A la cabeza: 1712

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1712

  2. ... (completar hasta el 20 con puntos)

Resultados de la Quiniela del 1 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: ----

  • La Primera: 2942

  • Matutina: 6260

  • Vespertina: 8750

  • Nocturna: 7657

Resultados Santa Fe

  • La Previa: ----

  • La Primera: 4592

  • Matutina: 7434

  • Vespertina: 1297

  • Nocturna: 1775

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: ----

  • La Primera: 2800

  • Matutina: 7540

  • Vespertina: 9157

  • Nocturna: 1801

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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