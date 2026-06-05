La UTA pidió la intervención urgente de Zdero y advirtió sobre el riesgo de colapso del transporte público

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Chaco solicitó formalmente la intervención del gobernador Leandro Zdero para enfrentar la crisis que afecta al transporte público de pasajeros en la provincia. A través de una nota fechada el 3 de junio y firmada por el secretario general del gremio, Raúl Héctor Abraham, el sindicato expresó su "honda preocupación" por la situación del sector y reclamó la apertura urgente de una instancia de diálogo.

En el documento, dirigido al mandatario provincial, la organización sindical sostuvo que el sistema atraviesa un escenario crítico que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios, y pidió la búsqueda de alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio.

"La crisis del sistema de transporte no es un hecho aislado; es la consecuencia de años de desatención y falta de decisión política", señaló la UTA en la presentación.

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Críticas al aumento del boleto y al deterioro del servicio

Entre los puntos planteados, el gremio cuestionó el incremento de la tarifa y afirmó que el valor actual del pasaje se volvió inaccesible para una parte importante de la población.

Según advirtió la organización, la situación impacta especialmente en los sectores de menores ingresos, que muchas veces deben recurrir a motocicletas u otros medios de transporte ante las dificultades para afrontar el costo del servicio.

La nota también describe un escenario marcado por la disminución de frecuencias, la falta de horarios regulares y el deterioro general de las prestaciones, factores que, según el sindicato, afectan la movilidad cotidiana de miles de usuarios.

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"Ya no podemos esperar"

En otro tramo del escrito, la UTA sostuvo que la falta de respuestas agrava los problemas de tránsito y genera mayores costos para el Estado en áreas vinculadas a la seguridad y la salud pública.

Por ese motivo, el gremio reclamó una intervención inmediata de la Provincia en su carácter de poder concedente y pidió medidas que permitan sostener las fuentes laborales de los choferes, garantizar un boleto accesible y asegurar la continuidad del transporte público.

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"Ya no podemos esperar", expresó el sindicato en la nota, donde además advirtió que, de no existir respuestas concretas, continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y el acceso de la población al transporte.