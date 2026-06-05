Caso Axel González: Nación ofrece una recompensa millonaria y apunta a destrabar la investigación

El Gobierno nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar a Axel Alejandro González, desaparecido desde el 17 de mayo. La medida fue dispuesta mientras la investigación continúa sin una respuesta concluyente sobre el destino del joven chaqueño.

La decisión fue oficializada a través del Programa Nacional de Recompensas y busca incentivar la aparición de testimonios o datos que permitan orientar la pesquisa, que hasta el momento no logró establecer una pista concluyente sobre el destino de Axel.

Según se informó, podrán acceder al beneficio aquellas personas que brinden información útil y comprobable para la causa, siempre que no hayan participado de los hechos investigados.

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Una causa que suma medidas y nuevas líneas de análisis

La recompensa fue anunciada en momentos en que la investigación atraviesa una etapa decisiva. En los últimos días se incorporaron declaraciones testimoniales que aportaron detalles sobre las horas previas a la desaparición del joven de Puerto Tirol, incluyendo referencias a las personas con las que habría estado y a distintos movimientos registrados durante aquella madrugada.

Los investigadores también continúan reconstruyendo la secuencia cronológica de los hechos ocurridos entre la noche del 16 y las primeras horas del 17 de mayo, cuando se perdió todo rastro de Axel.

En paralelo, la querella insistió con la necesidad de profundizar distintas medidas de prueba y solicitó la participación activa de fuerzas federales en tareas de investigación y búsqueda.

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Pedido para ampliar pericias y operativos

Entre los planteos realizados por la representación de la familia figuran nuevas pericias sobre dispositivos electrónicos, recuperación de comunicaciones eliminadas y análisis complementarios de elementos secuestrados durante la causa.

También se requirió ampliar los rastrillajes en distintos sectores considerados de interés para la investigación, incluyendo espejos de agua, terrenos de difícil acceso, zonas descampadas y otros lugares señalados durante el avance del expediente.

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A casi tres semanas de la desaparición, el caso continúa rodeado de interrogantes y sin una hipótesis definitiva sobre lo sucedido. Mientras tanto, familiares, allegados y organismos involucrados en la búsqueda mantienen el reclamo para que se intensifiquen todas las medidas disponibles con el objetivo de encontrar a Axel.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse de forma confidencial con la línea gratuita 134, habilitada para recibir datos vinculados con el caso.