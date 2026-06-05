El Indio Solari y el caso Walter Bulacio: el hecho de violencia policial que marcó a Los Redondos

La muerte de Carlos "el Indio" Solari provocó una ola de conmoción entre sus miles de fanáticos que durante décadas acompañaron la trayectoria del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su figura quedó asociada a muchos de los recitales más multitudinarios de la historia del rock argentino, pero también a uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional del país: el crimen de Walter Bulacio.

El adolescente de 17 años fue detenido por la Policía Federal el 19 de abril de 1991 durante un operativo realizado en las inmediaciones del estadio Obras Sanitarias, donde esa noche tocaban "Los Redondos". Fue llevado a la Comisaría Nº35 y horas después apareció gravemente herido. Murió cinco días más tarde como consecuencia de un traumatismo de cráneo y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos policiales.

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A más de tres décadas de aquel episodio, el nombre de Bulacio continúa ligado a la historia del grupo liderado por el músico que falleció este viernes a los 77 años. El caso impulsó cambios en los mecanismos de seguridad de los espectáculos masivos y derivó en una histórica condena internacional contra el Estado argentino.

En 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Capital Federal condenó al comisario Miguel Ángel Espósito, que fue hallado responsable de la razzia que terminó con Bulacio en la comisaría, pero lo sentenciarion a tres años de prisión "en suspenso", por lo que no fue preso, generando una sensación de justicia tardía y muy lejos de estar completa.

La detención ilegal y la muerte de Walter Bulacio

La noche del 19 de abril de 1991, Walter David Bulacio llegó junto a amigos al estadio Obras Sanitarias para asistir a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El chico era oriundo de la localidad de Aldo Bonzi y trabajaba como "caddie" en un campo de golf para juntar plata para su viaje de egresados.

Antes de ingresar, fue interceptado durante una razzia ordenada por efectivos de la fuerza federal. Según la investigación judicial, más de 80 jóvenes -muchos de ellos menores de edad- fueron detenidos aquella noche bajo la ambigua figura de "averiguación de antecedentes", práctica habitual en esos años. Bulacio fue trasladado a la Comisaría 35ª de la calle Cuba, donde permaneció varias horas alojado.

Carlos "el Indio" Solari.

Más tarde, se supo que su aprehensión fue ilegal, ya que la normativa vigente decía que debía darse intervención inmediata a un juez de menores, lo que nunca sucedió. En su paso por la dependencia, el adolescente fue golpeado. Al día siguiente recuperó la libertad, pero su estado de salud empeoró rápidamente.

“El comisario Miguel Ángel Espósito golpeó a Walter en la cabeza con el machete reglamentario del agente Atienza mientras el grupo era conducido por un pasillo de la dependencia hacia la denominada Sala de Menores", dice libro Represión en democracia (2009), de la abogada María del Carmen Verdú, impulsora de la organización contra la represión policial CORREPI.

Bulacio debió ser internado en el Hospital Pirovano y luego derivado al Sanatorio Mitre, donde falleció el 26 de abril de 1991. En el primer centro de salud, llegó a decirle a los médicos que había sido "torturado por la Policía" La autopsia determinó que murió como consecuencia de un aneurisma causado por las lesiones sufridas en la cabeza.

Desde entonces, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales impulsaron una extensa búsqueda de justicia que se prolongó durante más de dos décadas.

El fallo internacional y los cambios en los recitales de rock

El caso Bulacio trascendió las fronteras argentinas y llegó en 1997 a la Comisión Interamericana. En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en un fallo histórico al Estado argentino por la detención arbitraria del joven y por las irregularidades registradas durante la investigación judicial.

La sentencia estableció que el arresto había sido ilegal y ordenó al país adoptar medidas para evitar que situaciones similares volvieran a repetirse. El organismo estableció que el Estado nacional violó las garantías judiciales; tuvo graves faltas de investigación efectiva; y violó el derecho a la vida. Asimismo, falló en la prevención, control, investigación y sanción a los responsables.

El caso se convirtió en un antecedente fundamental contra las detenciones masivas de jóvenes sin orden judicial y obligó a revisar distintos procedimientos policiales, terminando con las prácticas de las razzias. También tuvo impacto en la organización de espectáculos musicales y eventos masivos, donde comenzaron a implementarse mecanismos protocolos diferentes para las fuerzas de seguridad.

Con el paso de los años, el nombre de Walter se transformó en una referencia obligada en los debates sobre violencia institucional en Argentina. Su trágica historia fue recordada en canciones (como Juegutes Perdidos, de los Redondos, y Arde Buenos Aires, de los Fabulosos Cadillacs), documentales, investigaciones periodísticas y actos de homenaje en su memoria.

La condena al comisario y las palabras del Indio Solari

Tras un largo recorrido judicial, en noviembre de 2013 el excomisario Miguel Ángel Espósito fue condenado por el delito de privación ilegal de la libertad. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso -no fue a la cárcel- y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces consideraron probado que había ordenado las detenciones masivas realizadas durante el operativo policial de aquella noche. Pero la sentencia llegó 22 años después de la muerte de Walter y fue considerada insuficiente, ya que se esperaba una condena más severa y el juzgamiento de las agresiones que derivaron en la muerte del adolescente.

Pese a ello, el fallo representó el primer castigo judicial contra un responsable directo del procedimiento policial que terminó con la vida del joven. En ese año, antes del juicio, el "Indio" utilizó el blog "Redonditos de Abajo", con el cual se comunicaba en ese entonces con la comunidad ricotera, para desmentir viejas versiones de la postura de la banda alrededor del asesinato del joven.

La condena al excomisario Miguel Ángel Espósito, en 2013.

"Mientras muchos lo recuerdan recién durante estos días, una foto de Walter, junto a la palabra JUSTICIA, sigue estando en las pantallas de mis conciertos", expresó en ese momento por las críticas que le habían realizado por participado de las movilizaciones públicas. "'Se murió un redondo, cuál es?'. Esto han puesto en mi boca y yo no puedo haber dicho eso nunca. Jamás le sugerimos a la mamá de Walter que no televisara su dolor", agregó el legendario músico.

"Nos referimos a nuestra manera de ver la circunstancia social en que sucedió el crimen y el aprovechamiento de varios "notables" demagogos a los que la muerte de Walter les importaba poco y nada. Es probable que de haber concurrido hubiéramos compartido la primera fila codo a codo con personajes como (el ex diputado del PJ Eduardo) Varela Cid, por ejemplo, al mismo tiempo que los cronistas nos vaciaban de nuestra genuina tristeza mientras firmabamos autógrafos", sostuvo.

Por último, concluyó: "Desde siempre hemos preferido no televisar nuestros sentimientos, así como también no propiciar vínculos institucionales que actúen de mediadores en nuestras relaciones de exclusivo carácter emotivo. Somos, por el momento, nuestros propios testigos...y es bastante". Poco más de un mes después, el tribunal condenaría Espósito y en Plaza de Mayo se montaría un escenario para efectuar el "Festival antirrepresivo por Walter y por todos", donde participaron bandas como Las Manos de Filippi y 2 Minutos.

FP