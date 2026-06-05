Se conoció la causa de la muerte del Indio Solari: la autopsia confirma un ACV

La autopsia realizada al cuerpo de Carlos "Indio" Solari arrojó un primer resultado que podría esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Según las conclusiones preliminares de los peritos, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático, que habría desencadenado la caída que terminó con su muerte.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación judicial, el músico de 77 años habría sufrido la descompensación mientras se encontraba en el sector de la pileta de su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. El episodio le habría provocado una caída que derivó en un golpe en la cabeza.

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Los especialistas remarcaron que el golpe no fue la causa primaria del fallecimiento, sino una consecuencia de la pérdida de estabilidad provocada por el ACV. De todos modos, los resultados aún son preliminares y deberán ser complementados con estudios adicionales y el informe forense definitivo.

La investigación se inició durante la mañana del viernes 5, luego de que la cuidadora del artista encontrara su cuerpo sin vida en las inmediaciones de una pileta ubicada dentro de la propiedad. Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía descentralizada N°2 de Ituzaingó, que ordenó las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

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Desde un primer momento, la Justicia dispuso una autopsia para determinar con precisión las causas de muerte y despejar las dudas generadas por las circunstancias en las que fue hallado el músico. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", el procedimiento habitual en este tipo de casos.

La muerte de Solari provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música y entre sus seguidores. Miles de fanáticos se congregaron en distintos puntos del país para rendir homenaje a quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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El artista convivía desde hacía años con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016 y que lo llevó a alejarse progresivamente de los escenarios. Sin embargo, continuó vinculado a la actividad musical y mantuvo un fuerte vínculo con su público hasta sus últimos días.

Mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia, la investigación judicial continúa para reconstruir las últimas horas de vida del músico y establecer de manera concluyente qué ocurrió antes de su fallecimiento.

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