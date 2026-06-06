Mainstreet no es un dibujo animado

Hay un patrón que Milei repite para comunicar: elige símbolos del universo infantil. En mayo usó Lego para conmemorar el 25 de Mayo, los próceres de la patria convertidos en juguete de plástico. Ahora, ante empresarios, apeló a Monsters Inc., la película de Pixar, para retratar al kirchnerismo como los monstruos que ya no nos asustan. El problema, en ambos casos, es el mismo: el presidente cita con libre interpretación, sin apego a lo que la obra realmente dice.

Monsters Inc. no es la historia de unos monstruos que asustan: es la historia de un monopolio que vive del miedo ajeno y que al final resulta ser no sólo cruel sino ineficiente. La moraleja de la película es que la alegría es más productiva que el terror, y que un sistema basado en asustar puede ser desmantelado y reemplazado por algo mejor. Si lo llevamos a la Argentina de hoy, conviene saber que lo que genera miedo a vastos sectores de la sociedad es la política económica del gobierno. Y que hay una demanda de cambio que todavía no encontró el vehículo para expresarse.

La sociedad argentina no está alegre como muestra el final de la película. El clima social es de enojo y depresión. Lo que instala ese estado de ánimo es una economía donde buena parte de la población no llega a fin de mes: las familias ajustan, los adultos pierden empleos o pasan a la informalidad, los adolescentes enfrentan una violencia que crece en una sociedad donde el trabajo y la educación dejaron de ser ordenadores de la vida cotidiana. El caso de Agostina Vega, y el de tantas otras mujeres asesinadas, ilustra la impotencia de las fuerzas de seguridad y la justicia para dar respuesta. Las mujeres que llenan las calles no lo hacen para celebrar: lo hacen porque algo tiene que cambiar. La política no está a la altura de lo que esta sociedad demanda.

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Los datos de imagen lo confirman. Los cuatro dirigentes con mayor reconocimiento en el país –Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Javier Milei– tienen todos balance negativo. Cristina encabeza la evaluación positiva con 42,7%, pero su negativa es 56,4%. Bullrich registra 41,7% positivo y 55% negativo. Kicillof obtiene 39,5% y 52,9%. Y Milei, con el peor balance, registra 38,7% positivo contra 60,9% negativo.

Los representantes de los dos polos políticos tienen más rechazos que adhesiones. El ministro Caputo dijo que el pasado no vuelve —otra cita forzada, dado que él mismo es parte del pasado que fracasó. Cristina y Bullrich siguen siendo referencias activas con larga trayectoria. Milei, que emergió como ruptura con ese pasado, ya es uno más en ese mismo mapa. Kicillof no logra diferenciarse del conjunto.

Si salimos de las figuras y nos metemos en los valores que cada fuerza representa, las respuestas se concentran entre el peronismo y La Libertad Avanza; el resto –PRO, radicalismo, izquierda– aparece en posiciones marginales. Y dentro de esa disputa el peronismo domina: Cultura del Trabajo (40% vs. 28%), Defensa de Derechos Laborales y Sociales (43% vs. 22%), Respeto por las Instituciones Democráticas (35% vs. 27%). LLA sólo supera al peronismo en Defensa de las Libertades Individuales (33% vs. 29%).

En el imaginario colectivo, el peronismo es simbólicamente más voluminoso que el espacio gobernante. LLA gobierna el país pero no domina el marco valorativo. Y sin embargo ninguna de las dos fuerzas supera el 50% de adhesión. Las preguntas para el 2027 quedan abiertas: ¿podrá Milei volver a seducir a quienes lo abandonaron? ¿Encontrará el peronismo una figura capaz de capitalizar el descontento sin cargar con el peso de sus propios rechazos? ¿Aparecerá un outsider que logre lo que ninguno de los actuales puede? Los movimientos de Patricia Bullrich anticipa una reconfiguración del espacio de derecha ¿ Los dibujitos, por ahora, no dan la respuesta.

* Consultor y analista político.