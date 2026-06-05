Incertidumbre, inseguridad y hartazgo con la política: qué dicen los peruanos a horas del balotaje

(Desde Lima, Perú). - Perú se encamina hacia una nueva definición presidencial en un clima atravesado por la incertidumbre. Este 7 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori, líder del partido de derecha Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, dos dirigentes que representan proyectos políticos opuestos y que llegan a la segunda vuelta en medio de una profunda crisis de confianza hacia la dirigencia política.

La campaña estuvo marcada por fuertes cruces, denuncias y cuestionamientos al sistema político. Sin embargo, en las calles de Lima las preocupaciones parecen concentrarse en cuestiones más concretas: la inseguridad, la situación económica, la corrupción y la capacidad del próximo gobierno para ofrecer estabilidad.

La incertidumbre domina el clima electoral

“Los peruanos todavía estamos indecisos”, aseguró Luis Antonio, trabajador independiente, durante una entrevista realizada por PERFIL en la capital peruana. Según explicó, gran parte de la población sigue evaluando su voto mientras observa con preocupación los problemas que atraviesa el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La delincuencia, la economía, los problemas laborales y la corrupción son temas que preocupan a todos. La gente todavía no termina de decidir”, señaló.

Para Antonio, uno de los principales desafíos del próximo presidente será recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En ese sentido, consideró que existe una creciente percepción de desgaste del Estado y de los organismos encargados de garantizar el correcto funcionamiento del sistema político.

“La situación es complicada. Hay muchos problemas acumulados y la gente espera que quien llegue al gobierno pueda empezar a resolverlos”, afirmó.

La confianza en las instituciones, en debate

La desconfianza institucional también aparece como una preocupación recurrente. Antonio sostuvo que la primera vuelta electoral dejó dudas entre algunos sectores de la población y remarcó la importancia de que la jornada del domingo se desarrolle con normalidad.

“Lo que esperamos es que todo se haga de manera transparente y que no vuelvan a repetirse los problemas que se denunciaron anteriormente”, agregó.

Perú, atrapado entre China y Estados Unidos: la disputa por el puerto Chancay que puede redefinir el futuro del país

La percepción de que las instituciones deben recuperar credibilidad es uno de los puntos que más se repite entre los ciudadanos consultados en Lima.

Economía y empleo: las preocupaciones cotidianas

La economía es otro de los temas que domina las conversaciones previas a la elección. John Marlon, taxista limeño, aseguró que buena parte de los pasajeros con los que conversa diariamente manifiestan preocupación por el empleo y por el futuro económico del país.

“Hay mucha preocupación por el trabajo, por la estabilidad y por lo que pueda pasar después de las elecciones”, explicó.

Según relató, la incertidumbre política genera inquietud en muchos ciudadanos que temen que una eventual crisis pueda impactar sobre la actividad económica y las oportunidades laborales.

“La gente piensa en cómo mantener su trabajo, cómo sostener a su familia y cómo seguir adelante”, sostuvo.

El cansancio frente a la corrupción

Las entrevistas también reflejan un fuerte hartazgo frente a los casos de corrupción que han marcado la política peruana durante los últimos años. Santos Segundo, otro vecino consultado en Lima, consideró que el próximo gobierno deberá estar integrado por funcionarios capacitados y comprometidos con la gestión pública.

“Lo que queremos es gente que realmente trabaje por el país. Estamos cansados de los escándalos, de los robos y de la corrupción”, expresó a PERFIL.

A su entender, la recuperación de la confianza ciudadana dependerá en gran medida de la capacidad del próximo presidente para conformar equipos técnicos y avanzar en soluciones concretas para los problemas cotidianos de la población.

Un país que reclama estabilidad

A dos días de la segunda vuelta, las voces recogidas en las calles de Lima muestran un denominador común: más allá de las diferencias políticas, existe una fuerte demanda de estabilidad, seguridad y transparencia.

El resultado del domingo definirá quién ocupará la presidencia, pero también pondrá a prueba la capacidad del próximo gobierno para responder a una ciudadanía que reclama cambios en un país atravesado por años de turbulencia política e institucional.

LB