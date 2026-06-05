Pronostican que el domingo no se conocería al ganador de las elecciones de Perú

La segunda vuelta presidencial de Perú se desarrolla en un escenario de máxima incertidumbre, con la posibilidad de que un resultado ajustado prolongue el proceso de definición y complique la proclamación oficial del ganador. José Rodolfo Naupari, en su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), advirtió que una diferencia estrecha entre los candidatos podría derivar en pedidos de nulidad y sostuvo que la confirmación formal del próximo presidente podría demorarse varias semanas debido al volumen de actas observadas.

El abogado peruano especializado en derecho electoral y constitucional, José Naupari, es conocido por su participación en medios de comunicación y por su análisis de procesos electorales, reformas políticas e institucionalidad democrática en Perú. Se desempeñó como asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y suele ser consultado sobre temas vinculados a elecciones, partidos políticos, organismos electorales y reformas del sistema político peruano.

Me gustaría una especie de balance y, al mismo tiempo, un pronóstico de lo que usted estima que van a ser las elecciones en el balotaje que definirá al nuevo presidente de Perú este domingo.

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Sin duda creo que esta segunda elección presidencial viene precedida de un incremento importante de actas observadas y de pedidos de nulidad total de elecciones que antes no se pensaba que existieran, porque nuestro ordenamiento jurídico no prevé una nulidad total de índole cualitativa o por irregularidades, por decirlo de alguna manera, a nivel de elecciones generales. Cuestión distinta ocurre con las elecciones municipales.

Lo que podríamos esperar de esta segunda elección presidencial es que, atendiendo eventualmente a la convocatoria de ambas opciones políticas de personeros, si el margen entre la primera y la segunda fuerza es muy estrecho, podríamos tener —esperemos que no— un escenario medianamente similar al de 2021, en el cual también hubo un número importante de pedidos de nulidad en la segunda elección. En la primera casi no hubo ninguno y ello conllevó a que la proclamación de resultados se prolongara hasta el 19 de julio.

¿Se han adoptado medidas en el camino? Sí. Por ejemplo, para transparentar el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones ha implementado un dashboard en su página web para hacer prácticamente un seguimiento en tiempo real de la llegada de la información electoral, que fue el gran problema que hubo el 12 de abril.

También se han tratado de dar facilidades para la acreditación de personeros porque, a mayor cantidad de personeros, es más difícil que pueda haber algún tipo de discusión. Donde quizás va a estar el reto es en la parte de los miembros de mesa. ¿Por qué? Porque las observaciones al acta electoral se generan por errores en el llenado del acta.

Y para esta segunda elección ciertamente hemos tenido solo una jornada de capacitación para los miembros de mesa. Tampoco es que llegáramos al 100% de capacitación en lo que fue la primera vuelta.

¿Qué posibilidades hay de que la diferencia pueda ser lo suficientemente contundente como para que eso no se produzca? Digamos, ¿un 5%? ¿Qué indican las encuestas y los sondeos en este momento?

Ciertamente acá en Perú oficialmente no se pueden difundir encuestas sino solamente hasta el domingo. Estamos en una etapa de silencio electoral en lo que se refiere a encuestas. Por las últimas mediciones, todavía estábamos dentro de lo que podía considerarse el margen de error.

Hay rumores, ciertamente, de que incluso el margen se habría estrechado entre ambas opciones políticas. Habrá que esperar si eso es cierto o no. Pero, hasta la última foto pública, estábamos más cerca de salir del margen de error que de profundizar el empate técnico.

¿El domingo no va a haber un presidente proclamado en Perú o, por lo menos, es una hipótesis bastante plausible?

Sí, sin duda. Porque incluso las propias autoridades electorales, a nivel de proclamación oficial, han proyectado llegar a tres semanas o incluso a un mes para la proclamación oficial.

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Ello va a estar ciertamente condicionado a si hay o no un número elevado de actas observadas. Porque la proclamación de la primera vuelta se dio el 17 y se oficializó el 18, pero estábamos dentro del promedio de las últimas cuatro o cinco elecciones.

Sin ir muy lejos, maestro, por ejemplo, todavía no tenemos proclamación de las elecciones congresales que se realizaron también el 12 de abril. Y todavía no tenemos una proclamación oficial centralizada ni de diputados, ni de senadores, ni de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

MV/fl