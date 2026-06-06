El velatorio del Indio Solari el domingo: será en el Parque Domínico, en Avellaneda, desde las 11

Después de horas de incertidumbre sobre los posibles sitios para realizar el velatorio masivo del Indio Solari, finalmente se decidió que la ceremonia se hará en el Parque Domínico, ubicado en el partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

El cantante será velado en el salón Gatica del espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Domínico, en el conurbano bonaerense.

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Según las fuentes de la organización del municipio que conduce el peronista Jorge Ferraresi, habrá un operativo de seguridad de 1500 personas.

Desde la mañana ya había 700 trabajando en el lugar, con los preparativos que implica el despliegue de un evento que tendrá asistencia a gran escala.

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Parque Domínico: un predio que no figuraba en las listas

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron al pionero Jorge Domínico, un ciudadano alemán.

La elección no figuraba en la lista de los lugares que se mencionaron el viernes y en las primeras horas de este sábado, que incluyeron el Estadio Único de La Plata, el de Racing, el de Boca y otros sitios como Tecnópolis, propuesto por el Gobierno nacional.

Finalmente la decisión fue hacerlo en un parque público en el distrito conducido por Jorge Ferraresi, quien está en campaña política con el objetivo de suceder a Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.

El Indio Solari, lider de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. Su familia había confirmado que el velatrio para el público se haría el domingo, pero faltaban fijar la fecha y el lugar. Ahora, Avellaneda se prepara para recibir a un multitud que se empezará a agolpar en la zona desde esta misma tarde.

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