La muerte del Indio Solari: banderazo en el Obelisco y la expectativa por el show de Los Fundamentalistas en Comodoro

La muerte del Indio Solari conmociona al país. Deespués de una jornada de homenajes espontáneos en la Plaza de Mayo y distintos puntos del país, la atención se moverá este sábado al Obelisco, donde se realizará un banderazo masivo.

En Comodoro Rivadavia, mientras,"Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", banda heredera del Indio, mantendrán su compromiso sobre el escenario: confirmaron el show que será transmitido vía streaming.

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