sábado 06 de junio de 2026
SOCIEDAD
El adiós a una leyenda

La muerte del Indio Solari: banderazo en el Obelisco y la expectativa por el show de Los Fundamentalistas en Comodoro

El día después del fallecimiento del ídolo será a pura celebración en su memoria. El recital de su banda será transmitido en vivo.

INDIO Solari despedida en Plaza de Mayo 05062026
INDIO Solari despedida en Plaza de Mayo. | Pablo Cuarterolo
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La muerte del Indio Solari conmociona al país. Deespués de una jornada de homenajes espontáneos en la Plaza de Mayo y distintos puntos del país, la atención se moverá este sábado al Obelisco, donde se realizará un banderazo masivo.

En Comodoro Rivadavia, mientras,"Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", banda heredera del Indio, mantendrán su compromiso sobre el escenario: confirmaron el show que será transmitido vía streaming.

En desarrollo...

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LT

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