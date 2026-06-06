Dónde velarán al Indio Solari: la incógnita que se mantiene y todos los lugares mencionados

La incógnita sobre dónde se realizará el velatorio masivo del Indio Solari continúa en esta mañana de sábado, mientras miles de seguidores aguardan definiciones sobre el lugar que albergará la despedida del histórico cantante. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento durante la mañana de este viernes, comenzaron a circular distintas alternativas para organizar una ceremonia pública difícil de organizar por la escala de la convocatoria.

Si bien aún no existe una confirmación oficial, fuentes cercanas a la organización señalaron que la fecha del velatorio fue postergada con el objetivo de permitir la llegada de seguidores que se trasladarán desde distintos puntos del país.

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El Congreso Nacional, una opción descartada

En las primeras horas posteriores al fallecimiento, legisladores de distintos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional fuera sede de una despedida pública. Sin embargo, la posibilidad quedó rápidamente descartada. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que, tras consultas realizadas con el Ministerio de Seguridad, se concluyó que el edificio parlamentario "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para un evento de semejante magnitud.

El Estadio Único de La Plata

Fue una de las locaciones que más se mencionó apenas se conoció la noticia de la muerte del cantante. Pero las instalaciones están en obra y eso generaría dificultades. Aún así, la posibilidad no está descartada y se mantiene como una de las opciones más viables, si se logra adaptar el lugar para que cumpla con las condiciones de seguridad.

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El estadio de Racing, una alternativa con posibilidades

Entre las opciones que continúan en evaluación, una de las que tomó mayor fuerza en las últimas horas es el Estadio Presidente Perón, de Racing Club, en Avellaneda. Según trascendió, representantes del entorno del músico mantuvieron contactos con autoridades de la institución para analizar la viabilidad de realizar allí la despedida. Hasta el momento no hubo anuncios oficiales, aunque se trata de una de las alternativas mejor posicionadas para recibir a los miles de seguidores que se espera concurran al velatorio.

Boca Juniors, una posibilidad remota

También circularon versiones sobre conversaciones con Boca Juniors para utilizar alguna de sus instalaciones como sede de la ceremonia. El cantante fallecido era un hincha reconocido del equipo de la ribera. No obstante, fuentes vinculadas a la organización señalaron que esa alternativa perdió fuerza en las últimas horas y sería la opción con menores probabilidades de concretarse. Tampoco existieron confirmaciones oficiales por parte del club, ni de la familia del artista.

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El estadio de Huracán

Fue una de las posibilidades que se mencionó al principio, aunque con menor fuerza que Racing y Boca. El palacio Tomás A. Ducó, en Parque Patricios, CABA, está asociado a la cultura ricotera por haber sido el escenario de presentación del álbum doble "Lobo Suelto, Cordero Atado", de Los Redonditos de Ricota.

La propuesta del Gobierno nacional: Tecnópolis

Por su parte, el Gobierno nacional ofreció el predio de Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, como posible escenario para la despedida. Es un predio de amplias dimensiones que cumpliría con las características requeridas, al menos en comparación con otras alternativas. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó públicamente la propuesta y aseguró que la seguridad del evento estaría a cargo de la Policía Federal. "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia", sostuvo el funcionario. De acuerdo con fuentes oficiales, representantes del Gobierno intentaron establecer contacto con el entorno legal de la familia Solari para avanzar en las gestiones, aunque hasta el momento no habrían obtenido respuesta.

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El ofrecimiento de la Provincia de Buenos Aires

Otra de las alternativas en estudio contempla la utilización de instalaciones dependientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof expresó su disposición a colaborar con la organización de la despedida y puso a disposición espacios provinciales en caso de que los familiares y allegados del músico así lo requieran.

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Mientras continúan las conversaciones y evaluaciones logísticas, todavía no fue confirmado el lugar que albergará el último adiós al cantante, una ceremonia que se prevé multitudinaria y que convocará a miles de ricoteros de todo el país. La definición sobre el lugar del velatorio será clave para la organización de un operativo que se anticipa sin precedentes por la cantidad de personas que buscarán despedir al músico.

A casi 24 horas de conocerse su fallecimiento, familiares, allegados y autoridades continúan evaluando alternativas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Mientras tanto, miles de seguidores permanecen atentos a un anuncio oficial que permita poner fecha y sede al último adiós de una de las figuras más convocantes e influyentes de la historia del rock argentino.

LT/CS