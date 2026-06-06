Cachanosky sobre Milei: "Lo que está haciendo es liquidar un montón de empresas"

El economista Roberto Cachanosky afirmó que el presidente Javier Milei “está liquidando un montón de empresas” al analizar el actual escenario económico.

“Él cree que está haciendo la gran revolución productiva en la Argentina. En realidad lo que está haciendo es liquidar un montón de empresas por dos razones: una porque cae el salario y al consumo no va. Segundo porque está subsidiando importaciones”, explicó en declaraciones al streaming “Ahora Play”.

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Análisis de Cachanosky

“Milei tiene una confusión fenomenal. Acá el problema que tenés es que es cierto que deberías tener una reconversión”, planteó el analista económico.

“FATE cerró. Yo no sé si cerró por ineficiente o porque como hay un atraso en el tipo de cambio vos no podés competir”, ejemplificó.

Y luego desarrolló el argumento: “No sabés si es porque estás subsidiando la importación. Cuando vos atrasás el tipo de cambio real es hacer que la gente tenga que poner menos pesos para comprar un dólar con lo cual te lleva a buscar más importaciones que comprar en el mercado interno. Acá los precios en dólares suben, los costos en dólares suben”.

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Por qué cierran las empresas

“Entonces lo que no sabés es si las empresas que están cerrando es porque son ineficientes para competir a nivel internacional o porque estás subsidiando las importaciones con un tipo de cambio artificialmente bajo”, insistió.

Y aclaro estoy a favor de la apertura de la economía pero antes de abrir la economía hay pasos a seguir: No me atrases el tipo de cambio, bajame la carga impositiva, terminá de arreglar el tema de la reforma laboral que creo que la volvieron a reglamentar y no sé si está totalmente arreglada.

Además señaló que “nadie te va a contratar personal con una nueva legislación laboral, si no gana plata”.