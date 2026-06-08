Día del Padre: Banco de Corrientes lanza descuentos del 50% y cuotas sin interés

Con el firme objetivo de apuntalar el nivel de actividad comercial en las vísperas de una de las fechas más significativas del calendario afectivo y comercial del país, el Banco de Corrientes SA anunció de manera oficial el lanzamiento de una ambiciosa canasta de beneficios financieros. Bajo el eslogan publicitario “La promo del Capitán”, la banca pública provincial estructuró una serie de agresivos descuentos y facilidades de financiamiento en cuotas destinadas a la adquisición de obsequios para el Día del Padre.

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La ingeniería del programa de beneficios se desdoblará en dos grandes segmentos temporales y de servicios, aplicando de forma irrestricta tanto para los usuarios de las tarjetas de crédito Visa como Mastercard emitidas por la entidad conducida por Laura Sprovieri.

Un requisito operativo central determinado por la institución es que para hacer efectivos los reintegros, las transacciones deberán canalizarse de forma exclusiva mediante el escaneo de códigos QR a través de la billetera virtual MÁSBanCo MODO.

Primera fase: regalos, 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés

El primer tramo de la campaña masiva de beneficios se concentrará durante los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio. Durante estas tres jornadas previas a la celebración, los clientes de la entidad financiera correntina que realicen compras en los locales comerciales que se hayan adherido de forma previa al programa podrán acceder a un 40% de descuento directo sobre el valor de la compra, complementado con la opción de financiar el saldo en hasta 6 cuotas sin interés.

Para esta etapa de compras en tiendas físicas y virtuales, el Banco de Corrientes fijó un tope de reintegro de $40.000 por cuenta. La promoción abarcará un abanico sumamente diverso de sectores comerciales, permitiendo a los consumidores buscar opciones en los siguientes rubros estratégicos:

Indumentaria y calzados

Librerías y vinotecas

Perfumerías, cuidados personales y ópticas

Ferreterías y herramientas

Artículos del hogar, accesorios y relojerías

Segunda fase: domingo de festejo con 50% de descuento en gastronomía

La segunda etapa del despliegue financiero se ejecutará de forma concentrada el domingo 21 de junio, fecha exacta en la que se conmemora el Día del Padre en toda la República Argentina. Para esa jornada dominical, la entidad estructuró un beneficio exclusivo diseñado de forma específica para apuntalar el sector de los comercios gastronómicos adheridos (restaurantes, parrilas, cafés y casas de comidas).

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Durante el domingo, los usuarios de tarjetas de crédito del BanCo contarán con un 50% de descuento realizando el pago en una única cuota. Para este beneficio gastronómico en particular, el tope de devolución quedó establecido en la suma de $20.000 por cliente.

Desde la gerencia comercial de la institución financiera recordaron a toda la masa de usuarios que los fondos correspondientes a los reintegros de ambas promociones se acreditarán de forma directa en las cuentas asociadas de los titulares siguiendo los plazos habituales del sistema MODO.

Asimismo, instaron a los consumidores y comerciantes que deseen verificar el listado completo de locales adheridos por localidad, mapas de cercanía y las bases y condiciones legales de la operatoria a ingresar de manera directa a la plataforma web oficial del programa: www.promosdelbanco.com.