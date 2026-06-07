Minuto a minuto: una multitud despide al Indio Solari en el Parque Domínico

Este fin de semana el país se vio sacudido por la muerte del Indio Solari, quien vivió una década con Parkinson y falleció a los 77 años de un "ACV no traumático", según indicó la autopsia preliminar. Tras la triste noticia, este domingo a partir de las 11hs se realizará su velatorio en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Miles de personas comenzaron a acercarse a la zona en las últimas horas para poder darle el último adiós al músico que lideró la famosa banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde temprano, sus seguidores comenzaron a acercarse al lugar con banderas, remeras y cánticos.

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Se espera que este sea uno de los homenajes populares más multitudinarios del país, teniendo en cuenta que ya hay largas cuadras llenas de fanáticos sobre avenida Mitre y las calles aledañas al centro que se eligió para realizar el velatorio público.

El ingreso al Polideportivo José María Gatica se ubica en Avenida Bartolomé Mitre 5000 y el paso de los fanáticos se realizará por un corredor habilitado en el cruce de la Avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin, mientras que la fila de ingreso será por la intersección de Avenida Mitre y Otero.

En desarrollo...

Minuto a minuto:

08:22 - Accesos al homenaje

El acceso principal al lugar de la despedida será por la intersección de Avenida Mitre y Darwin y se le solicitó a los asistentes seguir estrictamente las indicaciones de los organizadores, de modo que se pueda garantizar el flujo de personas, la circulación constante y que el acceso se realice con la mayor seguridad posible.

07:15 - Peajes liberados hacia Avellaneda

En la previa a la despedida del cantante, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que se liberó el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata entre las 6 y las 20hs de este domingo para facilitar y agilizar la llegada hacia la zona del encuentro.

En paralelo, el funcionario también recordó que la estación de tren de Villa Domínico es una de las principales alternativas para llegar al homenaje que se realizará a las 11hs en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda.