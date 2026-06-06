Adiós al Indio Solari: dónde queda, accesos y medios de transporte al Parque Domínico, donde lo despiden este domingo

La despedida pública del Indio Solari tendrá lugar este domingo 7 de junio en el Parque Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se espera una fuerte convocatoria de seguidores llegados desde distintos puntos del país. Según se informó, el homenaje comenzará a las 11 de la mañana.

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El predio elegido se encuentra sobre la avenida Bartolomé Mitre 4700, en la localidad de Villa Domínico. Se trata de uno de los espacios públicos más amplios y accesibles de la zona sur del conurbano bonaerense, con múltiples conexiones de transporte y cercanía con la Ciudad de Buenos Aires.

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El Tren Roca, la alternativa más conveniente

Para quienes opten por viajar en tren, la Línea Roca aparece como una de las alternativas más convenientes para acercarse a la zona y evitar las demoras que podrían generarse por el intenso tránsito esperado durante la jornada.

Desde distintas estaciones del área metropolitana será posible combinar el recorrido ferroviario con colectivos o una caminata de pocos minutos hasta el predio.

También existen numerosas líneas de colectivo que circulan por los alrededores del parque.

Entre ellas figuran las líneas 17, 22, 98, 197 y 247, que conectan Avellaneda con distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del sur bonaerense.

Quienes decidan asistir en automóvil deberán tener en cuenta que se prevén importantes congestiones vehiculares en los accesos a Avellaneda y sobre la avenida Mitre, principal corredor de llegada al lugar.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan salir con anticipación y, en lo posible, priorizar el uso del transporte público.

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El cantante será velado en el salón Gatica del espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas. El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron al pionero Jorge Domínico, un ciudadano alemán.

La elección del Parque Domínico responde a la necesidad de contar con un espacio capaz de albergar a miles de personas para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Allí, fanáticos de todas las generaciones compartirán una jornada cargada de emoción para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según las fuentes de la organización del municipio que conduce el peronista Jorge Ferraresi, habrá un operativo de seguridad de 1500 personas.

Desde la mañana ya había 700 trabajando en el lugar, con los preparativos que implica el despliegue de un evento que tendrá asistencia a gran escala.

LT