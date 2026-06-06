Lo que comenzó como una multitudinaria muestra de afecto hacia Carlos "Indio" Solari terminó con momentos de tensión este sábado en el Obelisco, donde miles de fanáticos se habían concentrado para participar de un banderazo en homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los primeros incidentes se registraron cuando efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron retirar a vendedores ambulantes que se encontraban en la zona de la Plaza de la República. La situación derivó rápidamente en empujones, discusiones y momentos de tensión entre algunos presentes y los agentes.

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