Galería de fotos: la vigilia de los fanáticos del Indio Solari en el Obelisco

La muerte del Indio Solari volvió a reunir este sábado 6 a miles de seguidores en el Obelisco porteño, donde se desarrolló una vigilia espontánea para homenajear al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con banderas, bengalas, remeras alusivas y canciones que marcaron generaciones, los fanáticos transformaron el centro de la Ciudad de Buenos Aires en un punto de encuentro atravesado por la emoción.

"Caminaremos y seremos pacientes": un mensaje de tranquilidad para mañana, de parte de la familia del Indio

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Con banderas, bengalas, remeras alusivas y canciones que marcaron generaciones, los fanáticos transformaron el centro de la Ciudad de Buenos Aires en un punto de encuentro atravesado por la emoción.

Durante varias horas, los asistentes cantaron clásicos del repertorio ricotero, compartieron recuerdos y realizaron distintos tributos al músico fallecido. La concentración se convirtió en una de las principales expresiones públicas de despedida mientras continúa la organización del velorio y homenaje masivo que convocará a seguidores de todo el país.

Entre aplausos, abrazos y lágrimas, la vigilia reflejó una vez más la dimensión del fenómeno cultural que representó el Indio Solari y el vínculo singular que construyó con su público a lo largo de más de cuatro décadas..

RG