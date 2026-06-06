La familia de Carlos "Indio" Solari publicó un comunicado oficial para informar cómo será la despedida pública del músico y llevar tranquilidad a los miles de seguidores que esperan participar del último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A través de la cuenta oficial del artista, el entorno del cantante confirmó que continúan trabajando en la organización del homenaje y dejó un mensaje dirigido especialmente a los fanáticos. La frase elegida fue breve, pero rápidamente se convirtió en una de las más compartidas en redes sociales: "Caminaremos y seremos pacientes".

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El texto fue difundido después de más de 24 horas marcadas por rumores, especulaciones y distintas versiones sobre el lugar donde se realizará la despedida. Desde que se conoció la muerte del músico, miles de personas se movilizaron espontáneamente en distintos puntos del país para rendirle homenaje.

La publicación buscó transmitir un mensaje de calma y organización en medio de una convocatoria que se anticipa multitudinaria. La dimensión del fenómeno ricotero obligó a la familia y a los organizadores a evaluar distintos espacios con capacidad suficiente para recibir a una gran cantidad de personas.

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Mientras se ultimaban los detalles del homenaje, las expresiones de afecto hacia el cantante continuaron multiplicándose. En las inmediaciones de su vivienda de Parque Leloir, en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país se realizaron vigilias, banderazos y encuentros espontáneos para recordar al artista.

Un mensaje que refleja el vínculo con sus seguidores

La frase difundida por la cuenta oficial no pasó inadvertida entre los seguidores del músico. Para muchos fanáticos, el pedido de "ser pacientes" sintetiza el espíritu con el que la familia busca atravesar las horas posteriores a una pérdida que conmocionó al rock argentino.

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El comunicado también funcionó como una señal de que la despedida pública sigue en marcha, aunque las características definitivas del homenaje dependieron hasta último momento de cuestiones logísticas y de seguridad vinculadas a la magnitud de la convocatoria.

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La muerte del Indio Solari, ocurrida a los 77 años a causa de un ACV hemorrágico, generó una ola de repercusiones que trascendió el mundo de la música. Dirigentes políticos, artistas y miles de admiradores expresaron su dolor por la partida de una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

A la espera de la despedida definitiva, el mensaje difundido por la familia quedó como una suerte de guía para los seguidores del artista: acompañar el homenaje con respeto, orden y paciencia, en una jornada que promete convertirse en otro capítulo de la historia única que el Indio construyó junto a su público durante más de cuatro décadas.

RG