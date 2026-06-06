Fito Páez despidió con emoción al Indio Solari y contó cómo fue la única vez que se vieron

La muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina y provocó múltiples homenajes de colegas, artistas y seguidores. Entre las despedidas más resonantes estuvo la de Fito Páez, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas”, expresó el músico rosarino al referirse a Solari, cuya muerte conmocionó a generaciones de fanáticos que siguieron durante décadas su trayectoria artística.

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En un posteo publicado en su cuenta oficial de Facebook, Páez reflexionó sobre el impacto que provoca la desaparición de una figura de semejante relevancia cultural. “Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo. Una fuerte angustia”, escribió.

Luego profundizó sobre el rol que ocupó el Indio dentro de la cultura popular argentina. “La muerte de un chaman de esta naturaleza, la de un líder que intentó iluminar a su comunidad produce un inmenso vacío. ‘Todas las muertes son tristes’, decía Charles Bukowski, y esta sí que lo es para la inmensa masa ricotera. El legado de Solari se ira leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y poética argentina”.

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Además de destacar la influencia artística del cantante, Páez recordó el único encuentro personal que mantuvo con él. Según relató, ocurrió en los camarines de Cemento hacia finales de 1988, en una conversación que dejó una huella profunda en su carrera.

“Tuvimos un solo encuentro en los camarines de Cemento sobre los finales del año 1988. Allí el me aleccionó como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso”, contó.

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El rosarino también reveló cómo interpretó aquel intercambio con el paso de los años. “Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón”.

Las palabras de Páez se sumaron a la extensa lista de homenajes que surgieron tras conocerse la muerte del Indio Solari, una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino. Su legado artístico, construido a lo largo de décadas junto a Los Redondos y en su etapa solista, dejó una marca indeleble en la música nacional y en millones de seguidores que encontraron en sus canciones una identidad propia.

CS