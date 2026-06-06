De Pablo Echarri a María Becerra: todos los famosos que expresaron su dolor por la muerte del Indio Solari

El fallecimiento este viernes 5 de junio de Carlos el “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, generó una inmensa repercusión, con innumerables figuras públicas mostrando su pesar por el deceso del cantante.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su disertación en el Congreso “Políticas para la Igualdad del Estado Presente” en la Universidad Nacional de La Plata, dijo que el artista fue un “héroe” que “les dio voz a varias generaciones”.

Y agregó: “Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros”, confesando que “me considero uno”. Para luego sumar: “Hoy despedimos al Indio, a un artista, pero, sobre todo, a un héroe argentino”.

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Luego aseguró que Solari “les dio lenguaje, poética, les dio voz a varias generaciones de argentinos y argentinas”. Para cerrar diciendo que el músico “nos deja banderas. Una de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación; otra de la alegría y otra del futuro. No podíamos hoy dejar de plantar un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”.

Indio Solari

Sus colegas despiden al Indio Solari

Skay Beilinson, el histórico guitarrista de Los Redondos, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, donde se lo ve junto a Solari, y escribió: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR”.

La foto que compartió Skay Beilinson para despedirse de su amigo y excompañero, el Indio Solari

Juanse, líder de Los Ratones Paranoicos, publicó en su cuenta de Instagram una sentida despedida a su colega: “La partida de un pionero es siempre triste en todas las disciplinas, en la música se siente la ausencia después que el tiempo tapa la noticia, su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue, es y será, el representante más honesto de sus propias convicciones, desde aquí rezo por su llegada tranquila y en paz al lugar donde él soñó siempre estar, que tengas un gran vuelo y que la paz cubra tu camino por todo lo que le aportaste a la Argentina y a la música, gracias”.

Fito Páez, por su parte, publicó en su cuenta oficial de X, una serie de posteos muy emotivos sobre Solari: “Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo. Una fuerte angustia. La muerte de un chaman de esta naturaleza, la de un líder que intentó iluminar a su comunidad produce un inmenso vacío. ‘Todas las muertes son tristes’, decía Charles Bukowski. Y esta sí que lo es para la inmensa masa ricotera. El legado de Solari se ira leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y poética argentina”.

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Luego contó cuándo y cómo conoció al líder de Los Redondos: “Tuvimos un solo encuentro en los camarines de Cemento sobre los finales del año 1988. Allí él me alecciono como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso. Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón”.

Ricardo Mollo, exintegrante de Sumo y actual líder de Divididos, habló en Radio con Vos y reconoció: “Lo primero que me lleva es a la retrospectiva. Inmediatamente me voy a mediados de los 80, donde hemos tocado juntos, Sumo y Los Redondos”. Y reconoció que todavía está “procesando” el fallecimiento de Solari.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro

Las actrices y actores despiden al Indio Solari

Natalia Oreiro, esposa de Ricardo Mollo, compartió en su estado de Instagram una foto del cantante junto a la frase de una de sus canciones más famosas (“A brillar mi amor”), y luego otra imagen de una joven con un buzo donde aparece el emblema de Los Redondos llorando mientras mira al cielo.

La actriz Julieta Díaz escribió en su cuenta de Instagram: “Tu poesía de especie única, tu fraseo, las melodías en tu voz, tu bravura, la convicción intocable, la sospecha de tu exigencia feroz, tus ideas como un desborde mágico, tu amor por la verdad, tus ojos protegidos de la parafernalia, el libro y la calle, tu ternura cubierta de ideas nobles, la sensación en el cuerpo de llevarte con nosotrxs desde siempre, que seas parte de la vida desde tan adentro con letra y música, el guitarrista encantador de serpientes que llevo ligado a vos por siempre".

Y sumó: "¿Por qué te vas ahora? No lo quiero creer. Qué pena. Sabías del amor que te tenemos y tendremos, Carlos querido. Justo hoy que todo duele tanto. El viaje será alivio también. Ojalá. ‘En la resistencia está…’. Gracias gracias gracias gracias, Indio amado”.

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Pablo Echarri también usó su cuenta de Instagram para despedir a su referente musical: “Te seguí desde pibe, a todos lados, Cemento, los tugurios, los estadios, Racing, Chateau. Le pusiste música y letra a lo que sentía en mi corazón y veía a mi alrededor. Le escribiste a las pibas y los pibes que no tenían mucho más que una remera negra gastada, con tu cara, zapatillas de lona y unos pesos para la cerveza y la entrada”.

Y luego confesó: “En un momento pensé que no eras un músico, creí que eras una especia de ángel que veías en nuestro interior y le ponías las palabras justas, las que emocionan, duelen, las que te arremolinan y también te hacen bailar, las que te hacen entender lo difícil y hermosa que es esta vida. Gracias, Indio Solari, me dejaste mucho más que bellas canciones. Hasta siempre”.

Su esposa Nancy Dupláa compartió un video del cantante acompañado por un extenso texto: “Gracias, Indio. Hoy duele…pero me quedan tus canciones… resignificando todo… en la parada de los colectivos… con mi walkman... después mi disc man pero siempre conmigo… bancando mis dolores y acompañando mi existir… Me hiciste bien… Hasta siempre, Mister”.

Leticia Bredice subió una imagen sobre la cobertura de los medios de la muerte de Solari a sus Stories de Instagram, para mostrar el dolor que sintió por esta inesperada partida.

Las grandes referentes del pop adolescente despidieron al Indio Solari

Las principales referentes del pop adolescente también despidieron al cantante: Lali Espósito publicó en sus historias de Instagram una foto del Indio con la canción “Todo un palo”; Nicki Nicole eligió el mismo tema pero en su caso tomó una imagen en blanco y negro donde puede verse a Los Redondos actuando en "La esquina del sol", un emblemático local de la década del ochenta donde también se presentaban bandas como Sumo y Los Fabulosos Cadillacs

María Becerra escribió “Qué triste esta noticia, Indio querido. Gracias por tanto” junto a un corazón roto y la bandera argentina, sobre una foto donde se lee “Indio Solari 1949-2026”. Por su parte, Emilia Mernes compartió la publicación de Skay Beilinson.

Por el momento, Tini Stoessel no hizo ninguna referencia pública a la muerte del cantante de Los Redondos.