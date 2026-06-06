El adiós al Indio Solari comenzó con ‘misas’ espontáneas en plazas de toda la Argentina

La cultura popular argentina vive uno de sus momentos más tristes. La muerte de Carlos “el Indio” Solari a sus 77 años se siente en todos los rincones de la patria como la muerte de un ser querido.

Ya en los últimos recitales de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, sus esporádicas apariciones en pantallas, que desde el show presentado el 17 de abril de 2021 desde Villa Epecuén (provincia de Buenos Aires) se volvieron moneda corriente, anunciaban, de manera anticipada, que el Indio Solari no volvería a los escenarios. Lo que, a su manera, ya constituía una forma de despedida.

Pero, hasta ayer a la mañana, en que la Argentina amaneció desolada, huérfana del hacedor de letras que con su aparente opacidad lograron permear en los corazones argentinos, por alguna razón inentendible tan dispuestos a la ambigüedad y la polisemia, el Indio estaba entre nosotros.

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Haikus ricoteros. Frases como “de esa miel no comen las hormigas” o “el futuro llegó hace rato” o “ciertos reyes no viajan en camello” –y la lista podría seguir, entre lágrimas y tecleo– entraron en el sentir popular argentino como mensajes personalizados, cargados de esa verdad grafiteable en la pared de cualquier barrio como síntesis acabadas de un mundo incomprensible e intolerable.

Otros versos más directos, sin misterios mayores, conforman la parte más irreductible de la esencia nacional, entre su optimismo y su melancolía, tales como “Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán”; “La vida sin problemas es matar el tiempo a lo loco”; “¡Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene!” o “Vivir solo cuesta vida”. Sus letras se incrustaron en la lengua, algo que sucede con grandiosos poetas. No sería irresponsable ni apresurado afirmar que a Indio Solari puede considerárselo como uno de los grandes poetas de la lengua rioplatense. Un panteón donde yacen, consagrados que ya partieron como José Hernández, Enrique Santos Discépolo, Alejandra Pizarnik o Luis Alberto Spinetta.

Mesopotámico. El Indio Solari nació en Paraná, Entre Ríos. Vivió gran parte de su etapa creativa inicial en la ciudad de La Plata y después se radicó y construyó su vida familiar en las inmediaciones de Luzbola, su estudio en Parque Leloir, Ituzaingó. En 1975, en la ciudad de La Plata, formó, junto a Skay Beilinson, la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocida como Los Redondos. La banda editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución, en 2001. En la carrera del Indio luego vino una pausa hasta el año 2004, cuando editó El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), su primer álbum junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con quienes editaría un total de cinco discos de estudio.

“Yo hago música, no para que entiendan las boludeces que digo yo, sino para que imaginen”, le confesó a Pedro Rosemblat en octubre de 2024, en una de las últimas entrevistas que dio, en este caso al canal de streaming Gelatina. Y agregó: “La música está hecha para imaginar. Y la letra está hecha para hacer visible la música. Siempre tenés que estar pendiente del demonio que tenés adentro que quiere aprovechar los canales que vos abrís con tu magnetismo físico, porque no sé de qué manera explicar cómo yo me convertí en una especie de notable”.

Amplio legado. El impacto cultural de la obra del Indio Solari es inconmensurable. Entre varias decisiones artísticas, quizá la de romper con la tradición musical argentina, sin moderación ni temor a equivocarse, haya significado uno de los virajes más importantes del rock nacional.

Conjugando la influencia poética beatnik y simbolista, incorporó, junto al resto de los Redonditos de Ricota, el lado contracultural de la música anglo y codificó el ADN del rock nacional, de manera irreversible. Del circo y el varieté, con los monólogos del poeta y escritor Enrique Symns, hasta la construcción de un número exclusivamente de rock and roll, que se masificó hasta el descontrol, los espectáculos de Los Redonditos de Ricota se volvieron un reservorio de identidad y pasión.

El último recital. La última vez que el Indio Solari se presentó en vivo fue el 11 de marzo de 2017, en el predio La Colmena, en la ciudad de Olavarría. A esa última “misa ricotera” con él a la cabeza asistieron un estimado de más trescientas mil personas. Los recuerdos y las imágenes de los océanos de gente que se congregaban para escuchar al Indio cantar son una de las formas reales de la multitud. Y en ese marco, se armó lo que fue literalmente, el pogo más grande del mundo.

A través de su música, el Indio Solari construyó una máquina poderosa, imposible de frenar y tan argentina que apenas se exportó. Todo quedó puertas adentro, como el secreto mejor guardado de las fronteras rioplatenses, con Uruguay como único país que se contagió de la fiebre ricotera.

Su brindis dictaba “Graciosos y valientes”. Le dedicó el sintagma a su baterista Martín Carrizo el día de su muerte, el 11 de enero de 2022, con una foto de ambos, abrazados. Desde entonces la frase, como tantas otras suyas, se viralizó...o se hizo estampa en una remera. Desde el ayer a la mañana el virus de su palabra cobró esa forma. Pero no es la única. Las charlas, los mensajes y las publicaciones se volcaron a una obra que seguirá germinando por siempre. En este día y cada día.

“Me cae simpática Lali”, dijo el Indio

“Creo que a las que hay que mirar son las muchachas, están haciendo cosas muy buenas. No son una abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista, ¿no? Hay diferencias con lo que era entonces, pero sigue siendo machista”, dijo Indio Solari en uno de los últimos reportajes que dio en 2025. “Me cae simpática Lali. Se nota que no es producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente”.

Esta consideración no fue aleatoria ni ocasional. Unos días antes al mencionado reportaje, el 6 de septiembre, en uno de los seis recitales que Lali Espósito dio en Vélez Sarsfield, ella cantó Vencedores vencidos, el clásico que Redonditos de Ricota lanzó en 1988 en el álbum Un baión para el ojo idiota. Y él había compartido en sus redes sociales el video de dicha actuación. Al cierre de esta edición, Lali se aprestada a comenzar su primer show en River; en redes sociales, ella posteó el hit ricotero Todo un palo.