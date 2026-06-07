Los Fundamentalistas... dieron ‘misa’ como previa al adiós final al Indio Solari que será en Avellaneda

La dimensión de lo que signfica la figura del Indio Solari para la inmensa mayoría de los argentinos quedo expuesta en las “misas” espontáneas que se realizaron en distintos puntos del país. Si bien la centralidad mediática la compartieron Plaza de Mayo y las puertas de la casa del Indio Solari en Parque Leloir (Ituzaingó); ayer sábado, esas puntos geográficos fueron reeemplazados por el banderazo autoconvocado por los fans en el Obelisco porteño, y en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia (Chubut).

En este destino patagónico, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tuvieron un recital cuya realización fue reconfirmada por ellos mismos a últimas horas del viernes en redes sociales: “Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio”.

Ritual emotivo. Así, anoche en Comodoro Rivadavia, con los Los Fundamentalistas del Acondicionado en escena, el concepto ricotero “misa” tuvo una emocionalidad diferente. Una que ya se notaba desde la mañana en la ruta que conecta la ciudad con el Predio Ferial, donde estaban estacionados los ricoteros que habían viajado para el recital.Al cierre de esta edición, se estimaba que allí estaban viendo el show unas siete mil personas. El resto –una cifra mucho más numeross–, lo seguía por YouTube ya que, ante la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas...decidieron transmitir el recital en vivo y gratis.

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Siempre al sur. Para las autoridades de Comodoro Rivadavia, el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado supuso un organización de seguridad diferente. Según informaron, estimaron que fuera del Predio Ferial habría unos cuatrocientos cuarenta efectivos, y dentro de dicho espacio, unas sesenta personas de seguridad privada. También destacaron que la preocupación compartida con los oganizadores del recital era evitar el ingreso de personas sin entrada.

Mientras tanto, a mediatarde del sábado, en Buenos Aires, se definió donde sería la despedida final de los restos del Indio Solari. En una gestión de Máximo Kirchner con Axel Kicillof, “la misa del adiós” será en el Parque Domínico del partido de Avellaneda, este domingo, a partir de las once de la mañana. Como se prevée un adiós masivo, se dispuso un operativo de seguridad de unos ocho mil efectivos policiales. Para el anecdotario de situaciones rídiculas del mileísmo quedarán las excusas poco verosímiles de sus respectivos voceros, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, y la “petite Bullrich” Alejandra Monteoliva, actual ministra de seguridad, para negar un velatorio democrático en el Congreso Nacional.

Fenómeno. El viernes, a minutos de confirmarse la noticia de la muerte del Indio Solari, los medios “tradicionales”–radio y televisión– y también los canales de streaming que transmiten en vivo, desarmaron sus guiones y rutinas y dicha muerte tuvo en cada uno de esos espacios, voces de oyentes, entrevistados en la calle y en las misas espontáneas de Plaza de Mayo y de otras ciudades. En paralelo, famosos que iban desde artistas, músicos, escritores, y hasta banqueros como Jorge Brito, o expresidentes como Gabriel Boric y Cristina Kirchner, o incluso Rubén Blades, se pronunciaron en redes sociales. Ayer, el luto combinado con la alegría de reunirse para recordar el legado del Indio Solari se vio en el mencionado banderazo en el Obelisco Porteño, y por supuesto, en el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Comodoro Rivadavia. Y también en la mayoría de los programas de radio de, sobre todo, la primera mañana y el mediodía. Mientras que en las redes sociales, a los adioses personales se le sumaron posteos de frases que, como dijo la escritora Mariana Enriquez, “son estampas de remeras”.

ADN. El Indio Solari nació en Paraná, Entre Ríos. Vivió gran parte de su etapa creativa inicial en la ciudad de La Plata y después se radicó y construyó su mundo privada en las inmediaciones de Luzbola, su estudio en Parque Leloir, Ituzaingó. En 1975, formó, junto a Skay Beilinson, la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la que lanzaron nueve álbumes de estudio hasta su disolución, en 2001.Luego vino una pausa para el Indio y en 2004, editó El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), su primer álbum junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Juntos harían cinco discos de estudio. “Yo hago música pero no para que entiendan las boludeces que digo, sino para que imaginen”, le dijo a Pedro Rosemblat en 2024. Todo un mandamiento.