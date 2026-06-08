El fenómeno climático de El Niño comenzó a mostrar señales de fortalecimiento en los distintos países que integran el Cono Sur y los especialistas advirtieron que podría evolucionar hacia uno de los episodios más intensos registrados desde que existen las mediciones modernas. En este contexto, uno de los indicadores más observados por los centros meteorológicos internacionales es el Índice de Oscilación Sur (SOI), una herramienta fundamental para comprender la evolución del sistema climático del Pacífico tropical.

Los meteorólogos consideran que este indicador funciona como un “termómetro atmosférico” que complementa observaciones de la temperatura superficial del mar, mientras los océanos muestran el calentamiento o enfriamiento de las aguas, el SOI permite monitorear si la atmósfera se encuentra respondiendo de manera consistente a esos cambios.

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La científica climática norteamericana de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Michelle L’ Hereux, subrayó que “el Índice de Oscilación Sur es una de las herramientas más importantes para determinar si la atmósfera está respondiendo al calentamiento del Pacífico tropical. Para que podamos hablar de un episodio de El Niño plenamente desarrollado, necesitamos ver una interacción consistente entre el océano y la atmósfera”.

El Niño: Índice de Oscilación Sur

Los efectos comenzaron a reflejarse en alteraciones de los patrones de lluvias y cambios en las temperaturas oceánicas, factores que tienen impacto directo sobre los recursos hídricos y eventos meteorológicos extremos.

El Niño modifica la circulación atmosférica planetaria y puede desencadenar impactos significativos en numerosos continentes. En Sudamérica, suele asociarse con precipitaciones superiores a lo normal en sectores de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, aunque los efectos pueden variar según la región y la intensidad del episodio.

Los indicadores del SOI: cómo interpretan los científicos la evolución de El Niño

Los especialistas analizan el Índice de Oscilación Sur (SOI) a través de una serie de rangos que permiten identificar la intensidad y persistencia de las condiciones atmosféricas.

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Valores sostenidos por debajo de -7 suelen interpretarse como una señal robusta de El Niño. Cuanto más negativos son los registros y más tiempo permanecen en esos niveles, mayor es la probabilidad de que la atmósfera esté reforzando el calentamiento del Pacífico ecuatorial.

Uno de los mayores especialistas mundiales en monitoreo del El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y meteorólogo australiano de la Bureau of Meteorology (BOM), Andrew Watkins, explicó que “ los valores persistentemente negativos del SOI constituyen una de las señales más claras de que la atmósfera está adoptando una configuración típica de El Niño”.

El Niño: calentamiento del Pacífico tropical

Para el experto australiano, la evolución de este indicador suele anticipar cambios que luego se reflejan en los patrones de precipitaciones y temperaturas a escala global.

Por el contrario, valores superiores a +7 generalmente indican una configuración favorable para La Niña, caracterizada por el fortalecimiento de los vientos alisios y el enfriamiento relativo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental.

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La evolución del Índice de Oscilación Sur seguirá siendo uno de los parámetros más observados durante los próximos meses. Si los valores negativos continúan intensificándose y se mantienen de manera persistente, los expertos consideran que aumentarán las probabilidades de que este episodio de El Niño se convierta en uno de los más relevantes de las últimas décadas.

En un escenario marcado por las temperaturas globales récord registradas en los últimos años, la interacción entre el calentamiento climático y un posible súper El Niño, representa uno de los principales focos de atención para la ciencia atmosférica mundial.

PM/