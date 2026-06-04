El servicio satelital de la Unión Europea encendió las alarmas de la comunidad científica internacional al registrar que grandes áreas del océano Atlántico y del mar Mediterráneo reportan temperaturas de hasta 5°C por encima de lo habitual. Este calentamiento anómalo, detectado en el cierre de mayo, coincide con las advertencias de los principales organismos meteorológicos sobre la inminencia de un fenómeno climático global de categoría "Súper El Niño".

Las imágenes capturadas por el Servicio Marino de Copernicus evidencian una persistente ola de calor marina frente a las costas del norte y oeste de Francia, el sur de España y las aguas circundantes a Mónaco. El monitoreo satelital también identificó un incremento térmico significativo en el Canal de la Mancha, tiñendo los mapas de un rojo oscuro que denota registros inusualmente elevados para esta época del año.

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El panorama técnico se complejiza con las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La entidad convalidó un 80 por ciento de probabilidad de que el patrón meteorológico de El Niño se consolide formalmente entre junio y agosto, con indicadores que apuntan a que podría consolidarse como uno de los períodos más intensos desde que se tienen registros históricos.

Aunque las variables térmicas del Atlántico no determinan de forma directa el diagnóstico de este fenómeno, los expertos explicaron que la magnitud del evento proyecta un calor extremo generalizado. El impacto potencial contempla una suba de hasta 3°C en el promedio de la temperatura global durante la temporada estival del hemisferio norte.

La OMM advierte sobre el impacto productivo global

El calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico, que ya supera el umbral de los 2°C, es el factor que otorga a la calificación de "súper" a este evento. Según los datos de la OMM recabados en cables internacionales, las anomalías están alimentadas por corrientes subsuperficiales en el Pacífico tropical que se sitúan 6°C por encima de la media histórica.

El calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico, que ya supera el umbral de los 2°C, es el factor que otorga la calificación de "súper" a este evento.

Ante este escenario, la comunidad científica ve una alta probabilidad de que el año en curso desbanque el récord térmico alcanzado en 2024, período donde la temperatura del planeta superó el límite crítico de 1,5°C sobre los niveles preindustriales. La volatilidad atmosférica plantea un panorama de extremos hídricos en diversas latitudes de manera simultánea.

El preocupante riesgo que puede traer la sequía

De acuerdo con las previsiones de los especialistas, el fenómeno provocará un incremento sustancial de las precipitaciones en la región sur de América del Sur, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central. Por el contrario, se anticipan condiciones de sequía severa en América Central, el norte de Sudamérica, el Caribe y Australia.

"Debemos prepararnos para un evento potencialmente fuerte que exacerbará las sequías, las lluvias torrenciales y aumentará el riesgo de olas de calor tanto en la tierra como en el océano", detalló la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, al analizar los modelos predictivos que maneja el organismo internacional.

El impacto económico ya genera preocupación en los mercados globales de materias primas debido a la vulnerabilidad de los cultivos de arroz, café, té y frutas frescas. Analistas de cadenas de suministro advirtieron que las distorsiones climáticas encarecerán de forma directa el costo de la canasta básica de alimentos a nivel transnacional.

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API / EM