Expectativa por la llegada de El Niño: “No para preocuparse, sino para ocuparse, para empezar a anticiparse y tomar decisiones”

El meteorólogo, Leonardo De Benedictis, evaluó en Canal E la llegada de El Niño, explicó cuáles podrían ser sus impactos sobre la producción agropecuaria y destacó la importancia de la planificación ante un escenario que podría traer precipitaciones superiores a los promedios históricos en gran parte de Sudamérica.

Leonardo De Benedictis llamó a evitar alarmismos y planteó que el foco debe estar puesto en la anticipación y la toma de decisiones. “El objetivo siempre es ese, el de apuntar a posibles escenarios. Y en este caso, el escenario del evento El Niño es un escenario altamente probable”, señaló.

Cuándo se verían los efectos de El Niño

Según explicó, los efectos más notorios comenzarían a observarse hacia fines del invierno y comienzos de la primavera. “A partir de fin del invierno, principio de la primavera, es el momento en el cual puede empezar a estar activo y puede empezar a generarnos impactos sobre nuestro país”, afirmó.

De Benedictis destacó que el centro-este de Sudamérica es una de las zonas con mayor correlación respecto de este fenómeno climático. “Nosotros, en nuestro país, junto con Uruguay, sur de Brasil, parte de Paraguay, es un sector que está muy involucrado, tiene una correlación muy elevada con respecto a los eventos El Niño”, explicó.

La lluvia, uno de los principales factores de El Niño

En ese contexto, sostuvo que uno de los principales efectos esperados es el aumento de las precipitaciones. “Generan un aumento significativo en los niveles de lluvia”, indicó. No obstante, aclaró que el escenario no debe interpretarse como una señal de alarma inmediata. “No para preocuparse, sino para ocuparse, para empezar a anticiparse, empezar a tomar decisiones”, remarcó.

El entrevistado recordó que gran parte de los últimos años estuvieron dominados por condiciones secas. “Venimos de muchos años en los cuales la sequía ha sido protagonista”, afirmó.

Pero el panorama para los próximos meses podría ser muy diferente. “Este año es totalmente distinto. Es un año diferente. Es un año en el cual se espera que la actividad de lluvia sea mucho más significativa”, sostuvo.