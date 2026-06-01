Sector yerbatero: “Es el tercer año con precios muy malos para el productor”

El productor yerbatero, Cristian Klingbeil, pasó por Canal E y cuestionó la falta de regulación en el mercado, alertó sobre el deterioro económico de los productores de Misiones y aseguró que la actividad atraviesa su tercer año consecutivo de crisis.

“Me volví a involucrar porque me está sobrecalentando de un sector político que esté ninguneando la crisis”, afirmó Cristian Klingbeil. Y agregó: “No puede ser que ya es el tercer año con precios muy malos para el productor”.

Cada vez más productores yerbateros argentinos cruzan a Brasil en busca de trabajo

Según explicó, el impacto excede al sector yerbatero y alcanza a toda la economía provincial. En ese sentido, señaló que existe un fuerte proceso migratorio hacia Brasil por falta de oportunidades laborales en Misiones. “El promedio anual era de 7, 8 mil argentinos que cruzan de manera legal a trabajar a Brasil a 40 mil argentinos que cruzaron el año pasado”, remarcó.

Uno de los principales reclamos continúa siendo el valor que reciben los productores por la hoja verde. Klingbeil sostuvo que, “el mayor volumen de hierbas se está comprando por debajo de los $250 por kilo”, mientras que algunos casos excepcionales alcanzan los $300, aunque con plazos de pago de hasta 120 días. Frente a ese escenario, aseguró que, “hoy para empezar a discutir un precio debería estar en $600 el kilo de hoja verde”.

Persiste la preocupación por el precio que cobran los productores

Además cuestionó los extensos plazos de cobro y las limitaciones de los programas provinciales destinados a aliviar la situación financiera de los productores. “La gran mayoría no están pudiendo entrar a este beneficio porque están cobrando por debajo de los $300”, explicó.

El entrevistado también alertó sobre el deterioro de los yerbales debido a la imposibilidad de realizar inversiones básicas. “Fertilizantes ni averiguamos los precios porque es imposible comprar”, afirmó.

Según detalló, desde 2024 los productores dejaron de aplicar fertilizantes y de realizar tareas esenciales de mantenimiento. “El productor no puede comprar más una bolsa de fertilizantes. Está imposibilitado”, aseguró.