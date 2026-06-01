Orlando Ferreres dijo que el salario real tuvo “una caída importante del 6%” en relación al pico de 2023

El economista, Orlando Ferreres, habló con Canal E y analizó la evolución del salario real, la inflación, el tipo de cambio y las perspectivas económicas de cara a las elecciones de 2027.

Orlando Ferreres explicó que, tomando como referencia “el pico de octubre del 23”, el salario real “da una caída importante del 6% hasta ahora”. Además, remarcó que, si se compara con julio de 2015, “da una caída de 26% ahora con respecto a eso”.

Cuánto cayó el salario real en los últimos años

También señaló que respecto al promedio del período 2016-2019 “da una caída del 18%”. En ese contexto, aseguró: “Por eso es que el consumo se mantiene, pero no bien”.

Sobre la composición del mercado laboral, Ferreres indicó que, “el salario real, este es el salario formal, es el que está más complicado porque aumenta mucho el salario informal que antes se había bajado bastante”. Además, agregó que, “el sector público aumentó 5%, por lo cual la cifra de abril fue positiva”.

Diferentes factores serán determinantes para influir en la inflación

En relación con la inflación, estimó que mayo cerraría en torno al 2,4%. Según detalló, hubo aumentos en “agua”, “gas”, “YPF aumentó 1% la nafta”, además de subas en “la salud 3,9” y “transporte 5,4”.

El entrevistado destacó el incremento del transporte en la provincia de Buenos Aires: “En la provincia de Buenos Aires aumentó 11,1%, o sea que es bastante duro”. Con ese escenario, sostuvo: “Tenemos para el año una previsión de 30% y para el mes de mayo 2,4%. Eso es lo que estamos esperando en el estudio”.

Sobre el clima económico entre empresarios y clientes, afirmó: “Están preocupados porque la demanda no crece mayormente”. En esa línea, explicó que, “ellos invertirían si la demanda estuviera creciendo”. Sin embargo, resaltó que el sector externo continúa mostrando fortaleza: “Crecen, sí, mucho las exportaciones”. Además, remarcó que eso “da un gran superávit del mercado comercial”.